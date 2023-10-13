首九月逾九百金融騙案投訴 金管局推三招應對 未來兩月推「轉數快」可疑警示

金管局副總裁阮國恒(中)、金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹(左)及金管局主管(金融基建發展)黎巧兒(右)介紹打擊騙案的詳情。(朱慧恩攝)

近年詐騙案手法層出不窮，且有上升趨勢。金管局表示，今年首9個月共收到954宗涉及詐騙的銀行投訴，超越去年全年總和，其中七成與信用卡交易有關，其餘涉及匯款交易、支付交易和銀行貸款等。為打擊最新與金融相關的騙案，金管局昨向28間零售銀行發通告，要求銀行提供足夠的資源與專家，確保銀行業在訊息共享、交易監察和客戶警示三大範疇上，如期推出打擊詐騙措施。

金管局副總裁阮國恒表示，騙徒會向市民發信息，聲稱某些積分計劃即將到期，呼籲對方盡早兌換禮物，藉此套取信用卡資料。此外，涉及通訊軟件的騙案亦有所增加，今個月收到十多宗，騙徒入侵受害人手機，並向通訊錄內的聯絡人發要求轉帳的短訊，今個月收到十多宗投訴，涉款數千至一萬不等。阮國恒提醒市民，不要隨意點擊短訊的連結。

轉數快結合防騙視伏器 可疑帳戶響警示

為打擊騙案，金管局亦推出三招應對，包括將於未來兩個月推出「轉數快」可疑識別代號警示，屆時用戶使用「轉數快」轉帳時，若其識別代碼，包括手機號碼、電郵地址和轉數快識別碼與警方「防騙視伏器」內標籤為「高危有伏」的資料吻合，會在確認交易前向用戶發出警示。屆時預計超過40間銀行和儲值支付工具營運商參與。至於何不索性暫停相關「高危」帳戶，金管局指，由於「防騙視伏器」內部分帳戶或仍在調查中，轉數快系統未必有權停止帳戶。

此外，金管局稍早時亦推出「銀行間訊息共享平台」及「實時監察系統」。金管局指，平台有助提高銀行間交換訊息的能力，更有效偵測及制止詐騙活動與傀儡戶口網絡。局方指，未來有意擴展至個人戶口，由於涉及私隱和複雜法律，會在未來一至兩個月諮詢業界及公眾。至於實時監察系統則加強銀行實時監察可疑戶口的能力，截至今年上半年已成功阻截6億元轉帳。