首位華人市政局主席張有興藏品捐贈中大 包括信函及演講辭

張有興是首位華人市政局主席及香港公民協會聯合創辦人，也是香港歷史上續任時間最長的民選公職人員。香港中文大學圖書館今天(13日)舉行「張有興先生珍貴藏品捐贈儀式」，是次捐贈予中大的藏品共有五箱資料，蓋時期從1962年至2012年，包括逾150封張有興與主要政府機構溝通的信函、80篇演講辭、200多幅議會活動的照片、20多冊立法局和市政局會議記錄、香港回歸活動文件，以及有關張有興的專訪等。

儀式上中大圖書館特藏主任李敬坤介紹了部分特選藏品，包括張有興致英國前首相戴卓爾夫人及馬卓安的信函，這些歷史文件揭示了張有興對多項重大政策的支持，包括給予香港人居英權及興建新機場，還包括張有興成為首名華人市政局主席的歷史照片。李敬坤指出，這批珍貴資料對於了解張有興的生平和社會貢獻，以及當年的香港議會活動，具有非常重要的參考價值，預期將於明年第一季向公眾開放。

中大副校長(行政)及秘書長吳樹培感謝張有興家人向大學圖書館慷慨捐出其珍藏。他表示，張有興在擎劃香港社會格局作出了重要貢獻，包括積極推動九年免費教育、爭取改善基層市民的住屋狀況等，中大圖書館特藏承諾妥善保管這批珍貴資料，發揮它們於研究香港歷史的重大意義。

中大圖書館館長文奈爾對獲捐贈張有興的藏品表示深感榮幸，並強調這位歷史人物將改善大眾生活視為他的畢生志業，令人感動。

