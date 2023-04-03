首個公社科內地考察團出發　學生：須交1000字大灣區論文

高中公民與社會發展科的首批內地考察團今早(3日)出發，過百名來自不同中學的學生早上7時陸續來到西九高鐵站，準備乘坐高鐵前往廣州及深圳，展開內地交流考察團。有參加學生表示，行程結束後需要交一份有關大灣區的論文。

參與考察團的學生表示，今次行程包括與廣州的中學生一起學習及交流，並會參觀當地的名勝古蹟及高科技公司，回港後需要繳交1,000字的論文，是關於大灣區如何幫助香港年輕人，以及中國青年如何為國家經濟作出貢獻。他期望透過旅程了解國家發展。另有參加的學生表示，自從升中後，沒有與同學到過內地交流，今次是首次與同學一起到內地考察，為此感到興奮，希望能夠結識到新朋友。

陳國基：冀助了解國家每方面發展

到場送行的政務司司長陳國基指，該批到內地考察的學生下學年要應考中學文憑試，亦將要選大學學，希望藉著今次前往內地行程，可了解國家每一方面發展，以及了解自己興趣，日後選科時會較容易一點，至於今年大約4萬多名學生到內地，當局目標希望所有高中生都去一次內地考察。

高中公民與社會發展科要求學生到內地考察及交流，教育局早前表示，參與考察團師生可獲教育局資助全額團費，包括參訪活動、膳食、住宿、交通，以及基本的團體綜合旅遊保險等開支。