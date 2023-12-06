熱門搜尋:
BLACKPINK 深田恭子 穆迪 區議會選舉2023 恒生指數 交稅 周庭 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-06 18:56:08

首個大型交通主題設計STEAM比賽「叮叮科創大賽」　電車智能預測系統奪冠

分享：
首個大型交通主題設計STEAM比賽「叮叮科創大賽」

首個大型交通主題設計STEAM比賽「叮叮科創大賽」

橫跨逾半年的全港首個大型交通主題設計思維STEAM比賽「叮叮科創大賽」，剛於上周六作最後比拼，嘉諾撒聖心書院的「電車智能預測系統」方案及張祝珊英文中學提出將電車其中一邊椅子改為「挨板」的方案分別奪得中文組和英文組冠軍。

是次決賽假西九M+學舍舉行，中文組和英文組各10支入圍隊伍，各自提出涵蓋旅遊、環境保護、行車便利、傷健共融等範疇的STEAM提案，向在場人士作詳細匯報，並輔以模組或軟件作示範。

嘉諾撒聖心書院的張伊琳、江雪晴、鄧梓煣和衛傳堯同學提出的「電車智能預測系統」方案，提出利用RFID(無線射頻辨識系統)GPS和紅外線感應技術，以紅、黃、綠三盞信號燈，提示乘客下一班電車的到站時間和載客量，並於車站設立顯示屏實時顯示資訊，方便乘客規劃出行。

首個大型交通主題設計STEAM比賽「叮叮科創大賽」 首個大型交通主題設計STEAM比賽「叮叮科創大賽」 首個大型交通主題設計STEAM比賽「叮叮科創大賽」 首個大型交通主題設計STEAM比賽「叮叮科創大賽」 首個大型交通主題設計STEAM比賽「叮叮科創大賽」 首個大型交通主題設計STEAM比賽「叮叮科創大賽」 首個大型交通主題設計STEAM比賽「叮叮科創大賽」 主禮嘉賓朱國強議員 叮叮科創總經理張永恒 同學在決賽匯報STEAM提案 科技大學梁嘉樂博士 張祝珊英文中學 嘉諾撒聖心書院

張祝珊英文中學奪英文組冠軍

張祝珊英文中學的陳奕匡、魏靖瑩、邱博恩和余易天同學構思的「橫行不霸道」方案，則希望改善電車繁忙時間常見的擠迫情況。該隊同學表示，透過把電車內其中一邊的椅子改為舒適「挨板」，電車既可騰出更多空間方便乘客上車和下車，又能讓乘客倚著「挨板」站立。乘客不論在站立時維持平衡，或是由車廂較後位置上前下車，亦會較現時方便。

兩間學校各得1萬元現金獎之外，更分別可獲1個月免費電車車身廣告，展示勝出的方案。主辦單位叮叮科創表示，參賽同學都提出不少讓電車進步，達致可持續發展和智慧出行目標的方案，更相信部分方案是切實可行。叮叮科創總經理張永恒表示，STEM教育的發展日新月異，現在已擴展到STEAMS，新加的S (Social Service)代表應用創新科技解決社會民生切身的議題，而將來運用AI的能力亦會成為每一個人能力的分野。

Ad Block

擔任主禮嘉賓的教育界立法會議員朱國強表示，參賽方案部分看似天馬行空，但跳出框框思考問題，宏觀地觀察事物，正正就是創意思維所需的特質，也是STEAM教育所提倡的精神。他表示期待不久將來，在乘搭電車過程中，親身體驗到同學的創意提案。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受