首個大型交通主題設計STEAM比賽「叮叮科創大賽」　電車智能預測系統奪冠

橫跨逾半年的全港首個大型交通主題設計思維STEAM比賽「叮叮科創大賽」，剛於上周六作最後比拼，嘉諾撒聖心書院的「電車智能預測系統」方案及張祝珊英文中學提出將電車其中一邊椅子改為「挨板」的方案分別奪得中文組和英文組冠軍。
是次決賽假西九M+學舍舉行，中文組和英文組各10支入圍隊伍，各自提出涵蓋旅遊、環境保護、行車便利、傷健共融等範疇的STEAM提案，向在場人士作詳細匯報，並輔以模組或軟件作示範。
嘉諾撒聖心書院的張伊琳、江雪晴、鄧梓煣和衛傳堯同學提出的「電車智能預測系統」方案，提出利用RFID(無線射頻辨識系統)、GPS和紅外線感應技術，以紅、黃、綠三盞信號燈，提示乘客下一班電車的到站時間和載客量，並於車站設立顯示屏實時顯示資訊，方便乘客規劃出行。
張祝珊英文中學奪英文組冠軍
張祝珊英文中學的陳奕匡、魏靖瑩、邱博恩和余易天同學構思的「橫行不霸道」方案，則希望改善電車繁忙時間常見的擠迫情況。該隊同學表示，透過把電車內其中一邊的椅子改為舒適「挨板」，電車既可騰出更多空間方便乘客上車和下車，又能讓乘客倚著「挨板」站立。乘客不論在站立時維持平衡，或是由車廂較後位置上前下車，亦會較現時方便。
兩間學校各得1萬元現金獎之外，更分別可獲1個月免費電車車身廣告，展示勝出的方案。主辦單位叮叮科創表示，參賽同學都提出不少讓電車進步，達致可持續發展和智慧出行目標的方案，更相信部分方案是切實可行。叮叮科創總經理張永恒表示，STEM教育的發展日新月異，現在已擴展到STEAMS，新加的S (Social Service)代表應用創新科技解決社會民生切身的議題，而將來運用AI的能力亦會成為每一個人能力的分野。
擔任主禮嘉賓的教育界立法會議員朱國強表示，參賽方案部分看似天馬行空，但跳出框框思考問題，宏觀地觀察事物，正正就是創意思維所需的特質，也是STEAM教育所提倡的精神。他表示期待不久將來，在乘搭電車過程中，親身體驗到同學的創意提案。