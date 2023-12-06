首個大型交通主題設計STEAM比賽「叮叮科創大賽」　電車智能預測系統奪冠

橫跨逾半年的全港首個大型交通主題設計思維STEAM比賽「叮叮科創大賽」，剛於上周六作最後比拼，嘉諾撒聖心書院的「電車智能預測系統」方案及張祝珊英文中學提出將電車其中一邊椅子改為「挨板」的方案分別奪得中文組和英文組冠軍。

是次決賽假西九M+學舍舉行，中文組和英文組各10支入圍隊伍，各自提出涵蓋旅遊、環境保護、行車便利、傷健共融等範疇的STEAM提案，向在場人士作詳細匯報，並輔以模組或軟件作示範。

嘉諾撒聖心書院的張伊琳、江雪晴、鄧梓煣和衛傳堯同學提出的「電車智能預測系統」方案，提出利用RFID(無線射頻辨識系統)、GPS和紅外線感應技術，以紅、黃、綠三盞信號燈，提示乘客下一班電車的到站時間和載客量，並於車站設立顯示屏實時顯示資訊，方便乘客規劃出行。