由海防博物館改設成立的香港抗戰及海防博物館，本月初開放以來，錄得大約4千人次參觀，館方目標每年約有15萬人次參觀。

博物館正舉辦首個抗戰專題展覽，以東江縱隊深港抗戰為主題，展示多幅歷史照片及珍貴文物，包括日軍用過的手槍、東江縱隊港九獨立大隊成員用過的布袋及毛氈、由老戰士借出的抗戰勝利70周年紀念章等。

抗戰及海防博物館揭幕圖輯▼