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2024-09-16 10:14:00

首個專題展介紹東江縱隊抗戰歷程　香港抗戰及海防博物館開放後約4000人次參觀

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香港抗戰及海防博物館開放後約4千人次參觀。（資料圖片/陳奕釗攝）

香港抗戰及海防博物館開放後約4千人次參觀。（資料圖片/陳奕釗攝）

由海防博物館改設成立的香港抗戰及海防博物館，本月初開放以來，錄得大約4千人次參觀，館方目標每年約有15萬人次參觀。

博物館正舉辦首個抗戰專題展覽，以東江縱隊深港抗戰為主題，展示多幅歷史照片及珍貴文物，包括日軍用過的手槍、東江縱隊港九獨立大隊成員用過的布袋及毛氈、由老戰士借出的抗戰勝利70周年紀念章等。

抗戰及海防博物館揭幕圖輯▼

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林珍憶述東江縱隊往事

會場設有專區播放6名老戰士的口述歷史，講述抗戰經歷及感受，包括原東江縱隊獨立大隊、老游擊戰士聯誼會會長林珍。她當年未夠10歲，已於大部隊中擔任護理員。林珍憶述，當時有兩名隊員因拆地雷導致失明，眼見他們無法復原，感到傷心，但對方反而鼓勵她，那份勇氣及堅毅意志，令她深受影響。

有參觀者認為，不少年輕人不認識抗戰歷史，能夠口傳歷史的人愈來愈少，相信展覽可讓大家了解到那一代人的艱辛，明白幸福並非必然。

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今次展覽由香港與深圳合辦。策展人、香港歷史博物館總館長張銳森表示，當年參與抗戰的游擊隊成員，大部分年紀輕，抱有保衛國家的精神，希望透過今次展覽可提升香港年輕人的國民身份認同。

館方會推出一系列公眾活動，並展開為期約一年的抗戰文物徵集行動，鼓勵市民捐贈與抗戰及東江縱隊相關物件等。

原文刊登於 香港電台

香港抗戰及海防博物館.東江縱隊
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