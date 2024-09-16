由海防博物館改設成立的香港抗戰及海防博物館，本月初開放以來，錄得大約4千人次參觀，館方目標每年約有15萬人次參觀。
博物館正舉辦首個抗戰專題展覽，以東江縱隊深港抗戰為主題，展示多幅歷史照片及珍貴文物，包括日軍用過的手槍、東江縱隊港九獨立大隊成員用過的布袋及毛氈、由老戰士借出的抗戰勝利70周年紀念章等。
抗戰及海防博物館揭幕圖輯▼
林珍憶述東江縱隊往事
會場設有專區播放6名老戰士的口述歷史，講述抗戰經歷及感受，包括原東江縱隊獨立大隊、老游擊戰士聯誼會會長林珍。她當年未夠10歲，已於大部隊中擔任護理員。林珍憶述，當時有兩名隊員因拆地雷導致失明，眼見他們無法復原，感到傷心，但對方反而鼓勵她，那份勇氣及堅毅意志，令她深受影響。
有參觀者認為，不少年輕人不認識抗戰歷史，能夠口傳歷史的人愈來愈少，相信展覽可讓大家了解到那一代人的艱辛，明白幸福並非必然。
今次展覽由香港與深圳合辦。策展人、香港歷史博物館總館長張銳森表示，當年參與抗戰的游擊隊成員，大部分年紀輕，抱有保衛國家的精神，希望透過今次展覽可提升香港年輕人的國民身份認同。
館方會推出一系列公眾活動，並展開為期約一年的抗戰文物徵集行動，鼓勵市民捐贈與抗戰及東江縱隊相關物件等。
原文刊登於 香港電台