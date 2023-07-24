首個港島過渡房屋柴灣喜越接受申請 103個單位料月租2400至3900

位於柴灣的過渡房屋項目「喜越」，即日起接受申請，為港島區首個組合過渡房屋項目。103個單位，租金介乎2,400至3,900元，設有煮食空間及獨立廁所，附有罕見特大窗戶，最快今年第4季竣工及入伙。項目會優先處理輪候公屋3年或居住不適切居所的居民申請。社協指，「喜越」的租金為一般劏房的一半，基本租期最少三年，對基層穩定住屋的保障更高。

單位設有開放式煮食空間，並已鋪地板。

項目由房屋局資助興建、社協營運，位於柴灣常安街，距離柴灣港鐵站約15分鐘路程，步行約5分鐘至巴士站；樓高4層，102個1至2人家庭單位實用面積169方呎，1個無障礙單位328方呎。每個單位設獨立廁所及開放式煮食空間，附有特大窗戶，確保通風及採光良好；單位亦有設晾衣架、熱水爐、已鋪地板等基本裝修及安全設備。綜援家庭將以租金津貼上限訂租，非綜援家庭的租金會以過去6個月平均家庭收入的25%計算，預計非綜援家庭的呎租中位數介乎14.2至23元，料租金介乎2,400至3,900元，

社協指，根據統計處最新報告，東區的分間樓宇住戶數目(5,796個)排行全港第五，僅次於深水埗、油尖旺等。該會於本月10至16日搜集53個東區劏房資料，1至2人居住的劏房面積中位數為120方呎，與2021年全港居於分間樓宇住戶的居所面積相若。但東區劏房租金中位數為6,000元，呎租中位數高達52元，高於全港分間樓宇中位數的42.4元。

社協昨安排一班東區劏房戶到北區參觀示範單位，李女士一家四口住北角劏房，她指，因沒有足夠空間供智障女兒活動及日常訓練，家人間經常吵架，盼可入住無障礙單位。