首個社區客廳深水埗開幕 劏房戶獲額外生活空間

深水埗的社區客廳實用面積約4,700呎，使用者需為居於區內劏房單位、符合有關入息資格，以及家庭成員中最少一人是香港人，現時已有80個家庭登記成為會員。計劃下由商界提供場地，關愛基金提供資金，委聘非政府機構負責營辦。首個項目由信和集團及黃廷方慈善基金為深水埗社區客廳提供場地，以及九龍樂善堂作為營運機構。

社區客廳提供共享備餐間、飯廳及用以做功課、舉辦興趣班和集體活動的共用空間，為「劏房」戶提供額外生活空間；提供資訊及舉辦講座，按需要把服務對象轉介接受合適的社區服務；以及聯繫商界和地區組織提供非現金捐贈（例如食物、食物券）和義工服務（例如向兒童提供學習支援）等。另有6部洗衣乾衣機，每次收費8元，有4個性別友善洗手間及1個浴室；使用廚房、洗衣乾衣、浴室前均需預約。

陳國基盼更多企業願意捐出地方做社區客廳

政務司長陳國基出席開幕禮及為項目致辭時指，感受到使用者都很適切地使用這裏，包括有地方讓小朋友一起玩；十多名母親可一起煮飯；又可洗澡和洗衣等；認為設施對香港一些「劏房」戶來說，都非常重要，因為有時在「劏房」洗好衣服，都不知可在哪裏晾曬，如在外洗衣又很昂貴，這裏剛好迎合他們需要。

社區客廳可暫托小朋友

他指，社區客廳可以暫托小朋友，讓相關家庭成員可稍作休息或做家務，小朋友亦較佳環境做功課。而劏房戶日間在設備齊存社區客廳活動，面積細小「劏房」則純粹當作是一個睡房，「希望能夠讓在香港居住的他們有幸福感，生活開心很多，這就是政府最想達到的目的。」陳國基指希望有更多企業願意捐出地方，又透露信和集團已承諾在土瓜灣紅磡一帶，撥地方予設更多社區客廳。