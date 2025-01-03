首個簡約公屋項目今季入伙 機構辦睇樓團 何永賢：參觀者期待入住 家庭規劃截然不同

簡約公屋攸壆路項目將於今年第一季入伙，可提供約2,100個單位。房屋局長何永賢表示，相信有需要的市民入住後，會明白不單是改善生活環境，家庭計劃和子女教育也截然不同。政府提出以「簡樸房」取締劣質劏房，何永賢在報章撰文指，估計三成單位須較大規模改建；長遠而言約8萬單位以「簡樸房」形式出租； 未來數年公營房屋供應大增，市場對分間單位的需求會下降。 簡約公屋攸壆路項目將於今年首季入伙，何永賢昨在社交媒體表示，隨着工程到達最後階段，營運機構近日也組織了睇樓團，帶未來住戶到現場了解項目的配套設備。她指，不少參加者都覺得攸壆路項目環境宜人，一二人單位月租約880元，三四人單位月租也不過約1,630元，是市面難求的價格。

何永賢指，不少已申請攸壆路項目的參觀者，都非常期待入住簡約公屋後的生活；也有「心思思」的市民，即場與局方跟進申請細節。她相信，有需要的市民入住簡約公屋項目後，會明白這不單是改善生活環境，更是在營運機構多方面的支援下，逐漸建立個人技能和社區網絡；整個家庭的規劃、子女的成長與教育也會截然不同。 已收回7000公屋單位 節省70億元 何永賢又回顧過去一年的工作。她指，在打擊濫用公屋方面，已收回7,000個單位，數目比富蝶邨第二期的大型屋邨還要多，等於節省了逾70億元。此外，她又提到，局方勇於面對「劏房」的困局，提出革新的「簡樸房」制度，長遠解決惡劣居住環境的問題，展示團隊堅定前行的決心。

新一份施政報告提出以「簡樸房」取締劣質劏房。何永賢昨在報章撰文指，局方正就「簡樸房」規管制度進行諮詢工作，會整理及分析意見，盡快向立法會提交相關條例草案，爭取在年內獲得通過，預計最快由今年第四季開始，為現存分間單位進行登記。 她稱，估計約有三成、即33,000個需進行較大規模改建，以滿足「簡樸房」最低標準，餘下約七成，即約77,000個分間單位，透過較簡單的執修便可以符合相關最低標準。長遠而言，超過七成、約80,000個分間單位符合簡樸房的標準，可在市場上出租。

未來數年公屋供應增 料分間單位需求跌 何永賢又指，連同約30,000個「簡約公屋」在內，未來5年總體公營房屋供應量將達189,000伙，較本屆政府上任時的5年期，即2022/23至2026/27年度增加約八成。此外，連同約21,000個過渡性房屋單位供應，有助填補公營房屋短期供應的缺口。她指，因未來幾年公營房屋供應將大增，越來越多符合資格的分間單位住戶，將入住公營房屋，市場對分間單位的需求會漸漸下降。