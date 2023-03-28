首個酒店改裝青年宿舍啟用 兩周接約300申請 10人率先入伙 麥美娟料達5年3千宿位目標

為滿足青年住屋需要，去年施政報告提出擴大「青年宿舍計劃」，資助非政府機構租用合適酒店和旅館轉為青年宿舍。新計劃下首個酒店改成的青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」昨正式開幕，提供194個宿位。負責項目的香港青年聯會指，月中接受申請至今已接獲約300宗申請，有10人率先入住。有入住者指，轉住宿舍後享有自己的生活空間，返工節省每程約一小時的交通時間。民政及青年事務局長麥美娟指，現正處理數宗酒店轉作宿舍的申請，分別位處市區和新市鎮，預計今年第二季公布。
項目「BeLIVING Youth Hub」，由位於銅鑼灣摩理臣山道、距時代廣場僅5分鐘步程的旭逸酒店改建而成，昨正式開幕。宿舍共有97間雙人房間，共提供194個宿位。每個房間面積介乎176至324方呎，每個宿位費用視乎房間面積，每月由3,800至4,800元不等，供18至未滿31歲人士申請，但有入息及資產等限制，二人同行可獲每月合共600元折扣(詳情可瀏覽：https://www.belivingyouthhub.com)。宿舍曾作簡單改建，包括將一樓多個房間改為共享空間，供入住青年洗衣、煮食、參與活動或會客，但3個電磁爐須與全幢宿舍共用；頂層28樓的房間則打通成為健身室。
入住者：不介意200小時服務時數
任職髮型師助理的何先生(圓圖)剛於前日入住。他指，之前一直與家人同住慈雲山的公屋單位，每日要花約一小時乘車到銅鑼灣。他坦言不時與同住家人有矛盾，一直希望嘗試搬出居住，惟市區單位租金一般較貴，而較平租的則環境不理想，所以知悉青年宿舍便立即申請。他表示，搬入宿舍後，距離工作地點僅5分鐘步距，可有更多時間休息或參加其他活動。對於入住者須每年完成200小時服務時數，他直言租金只佔入息約四分一，所以不介意參與社區服務，亦相信低廉租金有助他儲蓄供日後置業之用。另有入住者表示，因租住二人房型，對日後或要與陌生人同住有點擔心。
楊政龍：審評考慮實際需要
香港青年聯會主席楊政龍表示，自政府今年1月公布詳情，2月提交申請，酒店業主紀惠集團3月提供酒店，不足20日裝修即可供青年入住。現時項目已接獲約300宗申請，一直審批有關申請，並已有10人入住。他又指，審批申請時會考慮申請人有否實際需要，如居住偏遠地區但在港島工作的青年，幫助他們節省交通費和時間，讓他們進修和學習；亦考慮他們的技能可否幫助社區。而若入住者的服務時數超出要求，他們亦提供租金優惠。
民政及青年事務局長麥美娟則預告，已接獲數個酒店轉為青年宿舍的申請，位處地點包括市區和新市鎮，預計今年第二季開始接受申請。被問到疫後復常會否影響酒店改建為青年宿舍的意欲，她指陸續收到不同酒店業界人士稱對青年宿舍計劃有興趣，相信可達成5年內提供3,000個宿位的目標。
青年民建聯主席施永泰接受本報訪問時指，青年輪候公屋、居屋非常困難，青年宿舍可讓年輕人以較低廉價「搬出嚟住」，享有自己的空間。惟他指出，有關政策至今超過10年，過往項目覓地和建造需時，推展速度非常緩慢，提供的宿位數目太少，青年也認為難以受惠，亦影響他們的申請意欲。但他相信，隨著酒店改建的青年宿舍陸續推出，可更快提供更多宿位，料可提升申請意欲。