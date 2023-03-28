首個酒店改裝青年宿舍啟用 兩周接約300申請 10人率先入伙 麥美娟料達5年3千宿位目標

為滿足青年住屋需要，去年施政報告提出擴大「青年宿舍計劃」，資助非政府機構租用合適酒店和旅館轉為青年宿舍。新計劃下首個酒店改成的青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」昨正式開幕，提供194個宿位。負責項目的香港青年聯會指，月中接受申請至今已接獲約300宗申請，有10人率先入住。有入住者指，轉住宿舍後享有自己的生活空間，返工節省每程約一小時的交通時間。民政及青年事務局長麥美娟指，現正處理數宗酒店轉作宿舍的申請，分別位處市區和新市鎮，預計今年第二季公布。

入住者：不介意200小時服務時數

任職髮型師助理的何先生(圓圖)剛於前日入住。他指，之前一直與家人同住慈雲山的公屋單位，每日要花約一小時乘車到銅鑼灣。他坦言不時與同住家人有矛盾，一直希望嘗試搬出居住，惟市區單位租金一般較貴，而較平租的則環境不理想，所以知悉青年宿舍便立即申請。他表示，搬入宿舍後，距離工作地點僅5分鐘步距，可有更多時間休息或參加其他活動。對於入住者須每年完成200小時服務時數，他直言租金只佔入息約四分一，所以不介意參與社區服務，亦相信低廉租金有助他儲蓄供日後置業之用。另有入住者表示，因租住二人房型，對日後或要與陌生人同住有點擔心。

楊政龍：審評考慮實際需要

香港青年聯會主席楊政龍表示，自政府今年1月公布詳情，2月提交申請，酒店業主紀惠集團3月提供酒店，不足20日裝修即可供青年入住。現時項目已接獲約300宗申請，一直審批有關申請，並已有10人入住。他又指，審批申請時會考慮申請人有否實際需要，如居住偏遠地區但在港島工作的青年，幫助他們節省交通費和時間，讓他們進修和學習；亦考慮他們的技能可否幫助社區。而若入住者的服務時數超出要求，他們亦提供租金優惠。