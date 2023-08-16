首個「全國生態日」陳國基︰研究北部都會區設濕地公園

昨日是首個「全國生態日」，特區政府及非政府機構推出不同活動供市民參與，包括濕地公園免費開放讓市民入場；政務司長陳國基昨在「全國生態日」啓動禮致辭時透露政府亦正研究在北部都會區設立濕地公園，構建發展與保育並存的都會環境。另外，環保協進會藉全國生態日宣布，正式推出全港首個「蝴蝶園認證計劃」，盼提高生物多樣性。

為響應全國生態日，特區政府聯同不同機構在昨日推出多項特別活動和優惠，包括免費開放綠色設施、安排郊遊熱點導賞團、舉辦工作坊和講座、派發紀念品，以至讓市民在環境保護署轄下的「綠在區區」設施，以優惠積分兌換心儀禮品，提升大眾對生態文明的意識。當中有市民昨趁濕地公園免費開放入園，並大讚安排，盼政府可每年有兩三次類似安排。亦有市民到場後始知免費入場。

陳國基指，政府一直在加強濕地保育工作、推動環保，以及保育活化鄉郊三方面，推進生態文明建設工作，並透露政府亦正研究在北部都會區設立濕地公園，構建發展與保育並存的都會環境，又指漁護署今年先後跟深圳市和新加坡相關部門，以及世界自然基金會簽署協議，加強濕地保育的跨境交流合作。

陳國基又提及，政府於明年4月實施都市固體廢物收費，落實「污染者自付」原則，推動市民減少廢物棄置並加強循環回收；亦計劃最早由明年第二季起分階段管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品，減低塑膠污染對海洋生態的影響。他又表示，展望明年，當完成法定程序後，沙頭角區紅花嶺一帶將成為第25個郊野公園，而北大嶼山水域將為第8個海岸公園。

