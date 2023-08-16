首個「全國生態日」陳國基︰研究北部都會區設濕地公園

昨日是首個「全國生態日」，特區政府及非政府機構推出不同活動供市民參與，包括濕地公園免費開放讓市民入場；政務司長陳國基昨在「全國生態日」啓動禮致辭時透露政府亦正研究在北部都會區設立濕地公園，構建發展與保育並存的都會環境。另外，環保協進會藉全國生態日宣布，正式推出全港首個「蝴蝶園認證計劃」，盼提高生物多樣性。
為響應全國生態日，特區政府聯同不同機構在昨日推出多項特別活動和優惠，包括免費開放綠色設施、安排郊遊熱點導賞團、舉辦工作坊和講座、派發紀念品，以至讓市民在環境保護署轄下的「綠在區區」設施，以優惠積分兌換心儀禮品，提升大眾對生態文明的意識。當中有市民昨趁濕地公園免費開放入園，並大讚安排，盼政府可每年有兩三次類似安排。亦有市民到場後始知免費入場。
陳國基指，政府一直在加強濕地保育工作、推動環保，以及保育活化鄉郊三方面，推進生態文明建設工作，並透露政府亦正研究在北部都會區設立濕地公園，構建發展與保育並存的都會環境，又指漁護署今年先後跟深圳市和新加坡相關部門，以及世界自然基金會簽署協議，加強濕地保育的跨境交流合作。
陳國基又提及，政府於明年4月實施都市固體廢物收費，落實「污染者自付」原則，推動市民減少廢物棄置並加強循環回收；亦計劃最早由明年第二季起分階段管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品，減低塑膠污染對海洋生態的影響。他又表示，展望明年，當完成法定程序後，沙頭角區紅花嶺一帶將成為第25個郊野公園，而北大嶼山水域將為第8個海岸公園。
60至80個蝴蝶園獲認證
另外，環保協進會響應全國生態日，昨在「鳳園」蝴蝶保育區舉行「香港蝴蝶花園之旅」，並推出全港首個「蝴蝶園認證計劃」，計劃亦獲得漁農自然護理署、香港中文大學生命科學學院、香港中文大學胡秀英植物標本館等機構支持；將由鳳園評審檢視學校和機構組織的願景與承諾、選址是否適合作為蝴蝶棲息地，以及蝴蝶園是否可持續維護，包括會檢查有沒有使用農藥及化學肥料等。目前已獲認證的蝴蝶園有60至80個。環保協進會總幹事邱榮光期望，透過建構不同蝴蝶花園，在生態熱點之間形成「點線面」，構建蝴蝶網絡。
華人基督教聯會真道書院小學部蝴蝶園已獲認證，負責老師管建基表示，校內的蝴蝶園已錄得超過20種蝴蝶，更曾經發現不常見的品種，指這個自然教室可以讓學生體驗保育工作。鳳園會與內地機構及學校合作，於內地16個地點共同建構「國際蝴蝶脈絡」，包括正在建設自然歷史博物館的坪山區自然步道。