首入選預備航天員載荷專家 準港產太空人 寫香港光輝歷史

香港將誕生首位「港產太空人」！中國載人航天辦公室宣布，最終入選的10名預備航天員包括兩名分別來自港澳的載荷專家，據悉香港代表為警隊女總督察黎家盈。特首李家超形容有港人能夠親身到太空參與科研工作，是香港的光輝歷史，又指這體現香港在「一國兩制」下的獨特地位。有立法會議員希望，中央往後可支持本港發展更多太空研究，繼續推動發展成國際創新科技中心，融入國家發展大局。
前年開始的中國載人航天工程第四批預備航天員選拔工作日前結束，有關辦公室昨公布共有10名預備航天員入選，包括8名航天駕駛員和兩名分別來自香港和澳門的載荷專家，他們之後將進入中國航天員科研訓練中心，接受全面系統訓練。李家超昨出席行政會議前主動提及消息指，這是首次有香港市民獲選成為國家載人航天工程的載荷專家，並有機會成為航天員，親身到太空參與科研工作和貢獻國家航天工程，寫下特區和香港人的光輝歷史。
李家超又指，今次選出來自香港的載荷專家，體現到本港在「一國兩制」下的獨特地位，並突顯國家重視本港科技發展、肯定本港創科人才的實力，出現首位香港預備航天員證明本港創科人才的國家級實力，港府會繼續推動措施培育更多科研人才，全力建設香港成為國際創科中心。他又讚揚參與選拔的港人需要強大勇氣、決心和毅力，讚揚入選者是港人驕傲、青年榜樣。
消息：警隊女總督察黎家盈獲選
據了解，獲選的載荷專家是警隊女總督察黎家盈，擁博士頭銜、專長在資訊科技及電腦方面，並育有3名子女。李家超稱，按照國家選拔航天員的一貫做法，現階段不會公布香港載荷專家身份等細節。創新科技及工業局長孫東出席一項活動後表示，對消息感到興奮，認為是全港市民的光榮，又透露有十多人成功進入次輪選拔、多於一人進入定選階段。他指，到可以公布入選者身份時，會第一時間交代。另外，澳門政府亦發稿感謝中央政府對澳門參與國家航天事業的支持和厚愛，認為誕生首位載荷專家彰顯中央對澳門科技創新的高度重視和支持。
據央視報道，今次選拔範圍包括航天駕駛員和載荷專家，其中航天駕駛員覆蓋陸海空三軍現役飛行員。中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬指，組成航天員隊伍時不論從選拔還是訓練，都是根據空間站和載人登月這兩大任務來進行相關工作。隨著載人登月任務的訓練模擬器研製完成，她表示相關訓練任務可以進入實質性開展，而航天員亦要深入參加工程的研製工作。
議員：望中央支持香港發展太空研究
科技創新界立法會議員邱達根表示，今次有港人入選明確突顯國家認可及重視本港科技界，希望中央往後可支持香港發展更多太空研究項目，並在港設立以太空探索為主題的研究實驗室或研究所，讓港人有機會從不同層面參與國家太空任務，並繼續推動發展成為國際創新科技中心，融入國家發展大局。香港工業總會主席莊子雄亦指，本港過去因大學科研能力深厚，多次參與國家級航天任務，今次更有港人獲選受訓成航天員，絕對是國家對香港再一次肯定和支持。