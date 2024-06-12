首入選預備航天員載荷專家 準港產太空人 寫香港光輝歷史

香港將誕生首位「港產太空人」！中國載人航天辦公室宣布，最終入選的10名預備航天員包括兩名分別來自港澳的載荷專家，據悉香港代表為警隊女總督察黎家盈。特首李家超形容有港人能夠親身到太空參與科研工作，是香港的光輝歷史，又指這體現香港在「一國兩制」下的獨特地位。有立法會議員希望，中央往後可支持本港發展更多太空研究，繼續推動發展成國際創新科技中心，融入國家發展大局。

前年開始的中國載人航天工程第四批預備航天員選拔工作日前結束，有關辦公室昨公布共有10名預備航天員入選，包括8名航天駕駛員和兩名分別來自香港和澳門的載荷專家，他們之後將進入中國航天員科研訓練中心，接受全面系統訓練。李家超昨出席行政會議前主動提及消息指，這是首次有香港市民獲選成為國家載人航天工程的載荷專家，並有機會成為航天員，親身到太空參與科研工作和貢獻國家航天工程，寫下特區和香港人的光輝歷史。 李家超又指，今次選出來自香港的載荷專家，體現到本港在「一國兩制」下的獨特地位，並突顯國家重視本港科技發展、肯定本港創科人才的實力，出現首位香港預備航天員證明本港創科人才的國家級實力，港府會繼續推動措施培育更多科研人才，全力建設香港成為國際創科中心。他又讚揚參與選拔的港人需要強大勇氣、決心和毅力，讚揚入選者是港人驕傲、青年榜樣。