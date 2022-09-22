首創經血驗子宮頸癌 女科學家︰料準確度達七至八成

子宮頸癌是亞洲女性第三常見的癌症類型，雖然現時可以抹片檢測，但因屬入侵式，部分女性會因尷尬和不便而卻步。女科學家蔡佩樺研發利用經血檢測子宮頸癌的創新技術，預料準確度達七至八成；為有效和衛生收集經血，並發明了承載生物感應片的獨特衛生巾，婦女經期時使用指定衛生巾後再送到實驗室化驗，盼簡單的採樣方法可鼓勵婦女定期檢測，及早發現病症和治療，預計3年內可完成臨床測試並推出市面。
女科學家兼樺盟生物科技有限公司創辦人蔡佩樺開發了一種非入侵性、僅收集女性經血便能檢測子宮頸癌的創新技術；方法是透過檢測特定的癌症生物標記，簡易識別子宮頸癌高風險人士。她指，現時的常見檢查方法多為入侵性的抹片檢查(醫生或護士將一個窺器放入陰道，用小刮棒或刷子於子宮頸的位置抽取細胞樣本，再送到化驗室檢驗)，令不少女性因尷尬和不便而拒絕定期檢測；而抹片檢查易受採樣位置影響，令準確度較低。根據外國相關研究推測，新創的經血檢測方法可解決局部採樣問題，預計準確度可達七至八成。
衛生巾附採樣片收集經血化驗
為配合收集檢測的經血，蔡佩樺更發明承載生物感應片的獨特衛生巾，以及在香港建立相關生產線。衛生巾內附採樣片以水凝膠製成可防止生物分子脫水，同時亦可抑制細茵生長，此舉可更有效收集和保存經血的生物分子，提高檢測的準確和靈敏度。婦女只需在月經流量最多的日子使用該衛生巾，待中間的採樣片收集足夠經血後，使用特設工具取出採樣片後，放入載有溶液的樣本瓶內，再交由檢測公司化驗。預料一套獨特衛生巾售價約為300元，與抹片檢查價錢相若。蔡佩樺希望，透過簡單檢測方法，鼓勵婦女定期自行篩查，及早發現患上子宮頸癌的風險，把握治療的黃金時間。
盼產品3年內推出市面
蔡佩樺又指，已為經血檢測婦女疾病技術申請國際專利，將與本地大學開展臨床測試，預計3年內完成並將產品推出市面。未來亦會把技術應用在檢測卵巢癌等疾病上。畢業於香港中文大學的她將在周五及六(23至24日)的「中大創業日」推廣新技術，緊接其後在9月25日率先推出日用版衛生巾，為首個香港製造的衛生巾產品。