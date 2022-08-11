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2022-08-11 06:55:00

首回應容海恩脫離爺媳關係 袁彌昌：表態是需要的，滅親倒也不必

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袁彌昌

袁彌昌透過本報專欄回應事件。

新民黨立法會議員容海恩上周五(5)在報章刊登「國之大義 脫離爺媳關係」聲明，宣布與老爺袁弓夷撇清關係，隨即引起熱議。事隔近一周，袁弓夷的兒子、容海恩的丈夫袁彌昌，透過為本報撰寫的專欄《戰略論》首度回應，指自己與父親均「了解現時香港建制政治的遊戲規則——表態是需要的，滅親倒也不必。」並稱「大家若以為袁家發生家變，那實在是想多了。」

早料到事情會這樣

本身為國際關係學者的袁彌昌，今日在專欄《戰略論》、題為「打回原形」一文中回應事件，他先感謝大家關心，稱「袁爸爸」行事一向驚世駭俗，就算發生甚麼事，「作為兒子的早已見怪不怪、習以為常」；又指在其父前年出走時，早已料到事情會這樣，所以沒有甚麼好驚訝的。

袁弓夷(左一)當日見證兒子袁彌昌(左三)與容海恩(右三)成婚，葉劉淑儀(中)一同合影。 (資料圖片)

袁弓夷(左一)當日見證兒子袁彌昌(左三)與容海恩(右三)成婚，葉劉淑儀(中)一同合影。 (資料圖片)

一早得悉事件

袁彌昌又指，自己一早得悉妻子容海恩登報與「袁爸爸」脫離關係，亦懶得通知父親，稱父親一定了解現時香港建制政治的遊戲規則，「表態是需要的，滅親倒也不必」。他指，自己的態度與父親一樣：「對此表示理解，港人亦毋須大驚小怪。」又稱若以為袁家發生家變，「那實在是想多了」。

袁彌昌

袁彌昌與容海恩於2018年8月結婚。 (資料圖片)

擔心部分人「一味奉行寧左勿右」

另外，袁彌昌又提到事件引起對香港社會文革化的憂慮，但認為中央強調須構建「一國兩制」統一戰線，藉此團結大多數和爭取民心，若部分人「一味奉行寧左勿右，令中央這番苦心經營付諸流水。」

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