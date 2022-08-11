首回應容海恩脫離爺媳關係 袁彌昌：表態是需要的，滅親倒也不必

一早得悉事件

袁彌昌又指，自己一早得悉妻子容海恩登報與「袁爸爸」脫離關係，亦懶得通知父親，稱父親一定了解現時香港建制政治的遊戲規則，「表態是需要的，滅親倒也不必」。他指，自己的態度與父親一樣：「對此表示理解，港人亦毋須大驚小怪。」又稱若以為袁家發生家變，「那實在是想多了」。