首季一手私樓潛在供應10.5萬伙 連跌四季 學者：貿易戰令市場觀望氣氛

房屋局公布今年首季《私人住宅一手市場供應》。截至3月底，未來3至4年一手私人住宅單位數目有10.5萬伙，按季減少2,000伙，創近7個季度新低。其中現樓貨尾增至2.8萬個，按季增加1,000伙，創歷史新高。房屋局表示，隨著政府持續有序增加房屋土地供應，相信未來3至4年私人住宅預計供應量將維持較高水平。 房屋局最新數字顯示，截至上月底，未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量降至10.5萬伙，較上季度減少2,000伙，連跌4個季度。就各個類別數字而言，現樓貨尾首季增加1,000個，增至2.8萬個，再創新高。未售樓花減少3,000個，減至6.5萬個。

另外，已批出土地上可隨時動工興建的單位涉及1.2萬伙，按季維持不變。數據又指，今年首季施工量3,600個，按年減少16%，按季增加1倍。而首季落成量5,500個，較去年第四季單季紀錄高位回落59%，按年則增加10%。

房屋局表示，預計未來數月將有4幅住宅用地轉為熟地，可提供約1,100個單位。隨著政府持續有序增加房屋土地供應，相信未來3至4年私人住宅預計供應量將維持較高水平。 房屋局又指，潛在供應中，料9.2萬個單位為實用面積少於70平方米的中小型單位，佔整體供應量88%，比率較之前一季上升1%。

中原：投資者憧憬樓價再跌 暫不入市 中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，樓價從高峰滑落後仍未知是否已見底，不少投資者憧憬樓價會再下跌，故暫時不入市；且市場上貨尾單位仍較多，發展商售樓就要減價，在愈賣愈便宜的情況下，形成惡性循環。 團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺表示，雖然潛在供應連續4個季度減少，但仍然處於歷史高位水平。他表示，與潛在供應的走勢相反，已落成樓宇但仍未售出的單位數目已經連續4個季度有所增加，從2024年第二季的1.9萬伙上升至2025年首季的2.8萬伙。因此，短期內發展商仍將以去庫存為首要任務，從而令一手成交繼續主導市場。