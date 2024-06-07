首季偵破近百宗嚴重賭博罪行 警︰歐國盃期間加強打擊外圍投注

2024年歐洲國家盃將於下周五(14日)深夜上演，警方在今年首季已偵破99宗嚴重賭博罪行，雖按年減近三成。但因應每次有國際大型足球賽事舉行，非法賭波活動將更熾熱，並有鑑於不法集團會透過網絡或社交平台發送非法賭博信息，令青少年更易接觸非法活動，而非法賭博活動亦變得數碼化及更隱蔽；警方將於歐國盃舉行前後加強打擊，又推出新口號「沉迷外圍波，慘痛經歷多」，並與平和基金等合作加強宣傳和教育工作。
年近30歲、從事資訊科技行業的K透露，約6年前發現同事「玩」牛熊證、認股證等金融產品，自己亦「跟住玩」，並偏好「高風險、高回報」，更認為「牛熊證、同賭波呢啲都係短時間內可以得到一定回報」的投資。他續指，因為「睇開波、踢開波」，認為熟悉足球，於是開始賭波，賭癮更愈陷愈深，因想「多啲唔同(賭波賽事)選項」，到網上平台參與外圍投注；數年間，曾「除咗瞓，就係上網賭，就算有嘢做，都專心唔到工作。」他形容，賭錢有輸有贏，贏得愈多愈想賭，但「贏得多時，曾有幾次，個外圍帳戶就會出現『帳號出現異常』攞唔返啲錢，亦試過俾艇仔走數。」
過來人網上借貸欠巨款
月薪3萬的K因參與非法賭博，向親友、同事和銀行借貸，之後更向近10間高利貸貸款，債務一度達近300萬元。他稱，「借大耳窿，喺網上㩒幾粒掣就有錢」，手續簡單，即使輸入很多個人資料，仍認為「就算還唔到，都無咁快追」，但實際「只要遲一兩日、甚至一過5點(限期)，大耳窿就會搵人，用啲程式喺一個鐘頭內打幾百次電話俾所有親人，有啲會打埋去公司，又會上門『攝紙條』，最後可能要轉工、搬屋。」他因賭博與家人關係轉差、與女朋友分手。
K正在明愛的戒賭中心接受輔導，他指已逾1年半不再接觸賭博，但「戒賭真係好困難，因為成日會諗返起初頭贏錢時，贏過幾十萬嘅感覺，超過20次戒完又再賭返。」
研究︰參與賭博年輕人首次落注僅8.1歲
警察臨床心理學家胡展鵬表示，有研究顯示，青少年的成長階段是會否成為病態賭徒或患上賭博失調的關鍵時刻；有七至八成年輕人曾參與賭博，平均首次落注年僅8.1歲。他續指，部分人因受父母或長輩灌輸或鼓勵，如打麻雀、新年玩魚蝦蟹等，而踏上病態賭徒的不歸路。
胡展鵬強調，賭博失調屬成癮行為，與吸毒、酗酒等基本無異，呼籲要「防患於未然」，不應參與任何賭博活動，更不應參加非法賭博，切勿高估自制能力，因好奇、好勝、「埋堆」等賭博；根據以往經驗，很多個案亦在世界盃、歐國盃等大型足球賽事期間，接觸賭波，最終不能自拔，成為病態賭徒。
警方今年首季搗破99宗嚴重賭博罪行，較去年同期的140宗下降29.3%。有組織罪案及三合會調查科高級督察黃俊康指，參考過往經驗，2022年世界盃舉行期間，有不少人參與非法賭博活動，當年代號「戈壁」及「風盾」大型反非法賭博行動中，共拘捕1,140人，按年升34%，相信大賽期間的非法賭博活動更活躍，須加強打擊。
推新反外圍波宣傳片
有組織罪案及三合會調查科署理警司黃宇徽表示，警方除搗破不同規模的非法賭博場所外，亦會在特別重要賽事期間，加強以情報主導的執法，或聯同海外執法機關展開聯合行動，打擊跨地域、較具規模非法集團，並投入資源進行反非法賭博及「向沉迷賭博說不」的宣傳教育工作。警方亦會與民青局轄下的「平和基金」等持份者合作加強宣傳教育工作。黃宇徽透露，今屆歐國盃舉行前後，將採取新口號「沉迷外圍波，慘痛經歷多」，並會推出全新宣傳片等，提醒市民，在欣賞重要球事期間，警惕和遠離非法賭博。