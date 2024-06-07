首季偵破近百宗嚴重賭博罪行 警︰歐國盃期間加強打擊外圍投注

2024年歐洲國家盃將於下周五(14日)深夜上演，警方在今年首季已偵破99宗嚴重賭博罪行，雖按年減近三成。但因應每次有國際大型足球賽事舉行，非法賭波活動將更熾熱，並有鑑於不法集團會透過網絡或社交平台發送非法賭博信息，令青少年更易接觸非法活動，而非法賭博活動亦變得數碼化及更隱蔽；警方將於歐國盃舉行前後加強打擊，又推出新口號「沉迷外圍波，慘痛經歷多」，並與平和基金等合作加強宣傳和教育工作。 年近30歲、從事資訊科技行業的K透露，約6年前發現同事「玩」牛熊證、認股證等金融產品，自己亦「跟住玩」，並偏好「高風險、高回報」，更認為「牛熊證、同賭波呢啲都係短時間內可以得到一定回報」的投資。他續指，因為「睇開波、踢開波」，認為熟悉足球，於是開始賭波，賭癮更愈陷愈深，因想「多啲唔同(賭波賽事)選項」，到網上平台參與外圍投注；數年間，曾「除咗瞓，就係上網賭，就算有嘢做，都專心唔到工作。」他形容，賭錢有輸有贏，贏得愈多愈想賭，但「贏得多時，曾有幾次，個外圍帳戶就會出現『帳號出現異常』攞唔返啲錢，亦試過俾艇仔走數。」

過來人網上借貸欠巨款 月薪3萬的K因參與非法賭博，向親友、同事和銀行借貸，之後更向近10間高利貸貸款，債務一度達近300萬元。他稱，「借大耳窿，喺網上㩒幾粒掣就有錢」，手續簡單，即使輸入很多個人資料，仍認為「就算還唔到，都無咁快追」，但實際「只要遲一兩日、甚至一過5點(限期)，大耳窿就會搵人，用啲程式喺一個鐘頭內打幾百次電話俾所有親人，有啲會打埋去公司，又會上門『攝紙條』，最後可能要轉工、搬屋。」他因賭博與家人關係轉差、與女朋友分手。 K正在明愛的戒賭中心接受輔導，他指已逾1年半不再接觸賭博，但「戒賭真係好困難，因為成日會諗返起初頭贏錢時，贏過幾十萬嘅感覺，超過20次戒完又再賭返。」

