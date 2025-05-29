首季呈報191人吸食太空油 擬修例增依托咪酯類似物及6物質納規管

太空油已列為毒品。保安局向立法會提交文件透露，去年全年有300人被呈報吸食太空油毒品，今年首季初步數字已有191人被呈報個案，當中67%(128人)屬21歲以下，成為青少年最常吸食的毒品。當局建議修例，將依托咪酯類似物，及就最新國際管制制度將6種危險物質，一併納入危險藥物條例，目標本年度立法會會期完結前以先訂立後審議方式刊憲修例。

保安局指，最近的科學分析顯示，某些目前未被法律列為危險藥物的依托咪酯類似物，或會被濫用，為防患未然，政府採取預防措施，建議透過加入依托咪酯類似物的類屬定義，把所有依托咪酯類似物列入《危險藥物條例》附表1第I部。當局又指，聯合國麻醉藥品委員會3月舉行的會議，成員國採納世衛的建議，將6種危險物質納入管制。