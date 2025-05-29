首季呈報191人吸食太空油 擬修例增依托咪酯類似物及6物質納規管

太空油已列為毒品。保安局向立法會提交文件透露，去年全年有300人被呈報吸食太空油毒品，今年首季初步數字已有191人被呈報個案，當中67%(128人)屬21歲以下，成為青少年最常吸食的毒品。當局建議修例，將依托咪酯類似物，及就最新國際管制制度將6種危險物質，一併納入危險藥物條例，目標本年度立法會會期完結前以先訂立後審議方式刊憲修例。
保安局指，最近的科學分析顯示，某些目前未被法律列為危險藥物的依托咪酯類似物，或會被濫用，為防患未然，政府採取預防措施，建議透過加入依托咪酯類似物的類屬定義，把所有依托咪酯類似物列入《危險藥物條例》附表1第I部。當局又指，聯合國麻醉藥品委員會3月舉行的會議，成員國採納世衛的建議，將6種危險物質納入管制。
相關物質未被列為《危險藥物條例》規管，政府建議將包括N-吡咯烷基丙托尼秦、N-吡咯烷基美托尼秦、N-哌啶基依托尼秦、N-去乙基異丙托尼秦、六氫大麻酚(簡稱HHC)，以及卡立普多納入《危險藥物條例》附表1第。為了避免歧義和防止規避，倡議亦將與六氫大麻酚具有相似化學結構的衍生物(例如六氫大麻己酚)也納入涵蓋範圍。
當局指，首5種物質(包括與六氫大麻酚相關的其他衍生物)並無已知的醫療或治療用途。香港在過去5年並無上述物質的進出口記錄。至於卡立普多屬中樞性骨骼肌鬆弛藥，香港有一種註冊藥劑製品含有卡立普多，但並非一線藥物。過去10年共有16宗進口記錄。六氫大麻酚和卡立普多目前受《藥劑業及毒藥規例》管制，將兩種物質被列入《危險藥物條例》，可加強對非法販賣活動的阻嚇作用。