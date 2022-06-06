首季經濟增長遜預期 陳茂波：有效控制疫情是復蘇關鍵

政府較早時將今年本港經濟增長預測，下調至1%-2%。財政司司長陳茂波表示，受內外因素夾擊，受內外因素夾擊，香港經濟在今年第一季明顯惡化，實質本地生產總值按年收縮4%，中斷連續四季增長的趨勢，按季亦下跌3%。因應第一季經濟表現遜於預期和出口前景惡化，但又考慮到本地經濟活動亦逐步恢復，港府將今年實質本地生產總值增長預測向下修訂至1%至2%。

陳茂波今日在立法會財經事務委員會上表示，今年首季經濟增長差過預期，經濟前景展望惡劣，不過經濟活動已逐步恢復。他強調，有效控制疫情是經濟復蘇的關鍵，經濟仍可望稍有增長，亦會密切留意外圍價格對市民影響。

隨著本地第五波疫情及社交距離限制措施，香港的市面人流劇減，消費活動受到沉重打擊，私人消費開支在第一季錄得5.5%的按年實質跌幅。營商氣氛轉差，整體投資開支的按年實質跌幅擴大至8.4%。不過，隨着近月本地疫情減退和社交距離措施逐步放寬，加上四月初發放的新一輪電子消費券，不少食肆和商店的生意近期都明顯好轉。以零售業為例，零售業總銷貨價值在第一季按年下跌7.6%後，於四月份顯著回升11.7%。

而在第五波疫情下，勞工市場嚴重受壓。經季節性調整的失業率由去年底的3.9%顯著上升至今年2月至4月的5.4%；與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率更急升至10%。



強調經濟復蘇的關鍵要有效管控疫情

不過，陳茂波表示，今年首季經濟增長差過預期，經濟前景展望惡劣，但現時香港的經濟活動已逐步恢復，他強調，有效控制疫情是經濟復蘇的關鍵，經濟仍可望稍有增長，亦會密切留意外圍價格對市民影響。

陳茂波表示，在疫情繼續受控，加上社交距離措施逐步放寬， 預計今年下半年本港經濟活動會有所恢復，加上四月初發放第一輪電子消費券，令不少食肆及商店生意明顯好轉，零售總銷貨值在在4月份顯著回升到11.7%。陳茂波指，經濟只是剛開始回穩，強調控制疫情是經濟復蘇的關鍵，有信心只要疫情受控和穩定信心，經濟可望回穩和有增長。



