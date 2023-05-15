首季罪案按年增近五成至逾2萬宗　鄧炳強：去年疫情最嚴重傳統罪案少

撲滅罪行委員會今日(15日)召開委員會會議，鄧炳強會後表示，今年首3個月單是詐騙案已增至8,886宗，比去年同期多3,508宗，升幅為65.2%。至於盜竊案和暴力罪案，首季分別有5,340宗和2,249宗，按年增加45.2%和22.2%。

本港今年首季整體錄得20,584宗罪案，較去年同期多6,718宗，升幅達48.4%，至於整體破案率為28.3%，與去年相若。保安局局長鄧炳強解釋，顯著升幅主要源於詐騙案持續增加，以及去年同期正值新型肺炎疫情最嚴重的時期，傳統罪案數字處於低位。

警有資源調往反罪惡巡邏

鄧炳強表示，今年首季的傳統罪案數字其實與疫情前2019年首季相若，包括盜竊、行劫、爆竊、傷人及嚴重毆打等。對於近日接連發生珠寶鐘錶行劫案，鄧炳強指今年首季共有26宗劫案，比去年同期多3宗。他又稱，今年公眾活動相對減少，警方可調配更多資源，包括安排機動部隊進行反罪惡巡邏，以及靈活調派衝鋒隊等到高風險地方，加強高姿態巡邏，相信第二、三季罪案升幅將放緩。

六四當日未有公眾活動申請

另外，下月4日便是六四事件34周年，鄧炳強指警方暫未收到當日的公眾活動申請，如果收到將按法例和程序處理。警方國家安全處日前檢走「國殤之柱」調查，鄧炳強被問到會否傳召「國殤之柱」創作人、丹麥藝術家高志活來港協助調查和歸還時，僅稱警方是根據法庭手令檢取一件證物，調查一宗涉及「煽動顛覆國家政權罪」案件，重申將按法例和法庭程序處理。