首季訪客增1.5倍 全面部署迎五一黃金周 李家超：港人面對轉變應「不怨天不尤人」

港澳辦主任夏寶龍周一(15日)的國家安全教育日開幕致詞，行政長官李家超昨表示，對夏的講話有所領會，強調香港會在轉變中抓緊機遇，「不怨天、不尤人」；又指今天的香港終於迎來謀發展、拼經濟的時機。另外，李家超又預告各部門及業界已就五一黃金周接待旅客積極部署。旅遊促進會總幹事崔定邦認為五一黃金周首要做好交通，提升旅客體驗，又預計黃金周旅客數字可達剛過去新年水平。
李家超昨出席行政會議前見記者，主動回應夏寶龍的視像講話，感謝對方為香港指明方向，並稱對講話有5點領會，認為「夏主任語重心長是向整個香港說的」，包括特區政府要做好高質量發展、社會各界須要團結一致為香港添磚加瓦、積極融入國家發展大局；又指香港人總能在轉變中抓機遇，開創新局面、創造新奇蹟；香港人都應該和過去經濟轉型期一樣，不怨天、不尤人、積極作為、創新、創造、應變、懂變，發揮獅子山精神；而國家是香港最強後盾，會不斷推出惠港政策，體現國家在「一國兩制」下維持香港長期繁榮穩定。
李家超又說很高興看到旅遊、餐飲業界很多營運者都作出轉變，迎合旅客的新要求及消費模式，為內地五一黃金周積極準備。他透露各部門已部署接待訪港旅客，「我們(政府)從人流管理有良好經驗，我對不同關口管理亦有信心」，並指包括旅發局和旅遊業界、餐飲業界、酒店業等，都積極部署吸引更多旅客來港，稍後會公布細節。
首季內地旅客按年升近1.6倍
香港首季訪港旅客數字錄1,123萬人次，按年增1.5倍；其中內地旅客繼續佔多數，約七成七，近870萬人次，按年升近1.6倍。旅發局預計3月初步訪港旅客數字為約340萬人次，較去年同期上升近四成。旅遊促進會總幹事崔定邦稱，首季旅客數字理想，「一季旅客數目已接近台灣、新加坡整年」。而五一黃金周將至，他預計旅客數字可達剛過去新年的水平，認為要做好交通，尤其假期間有數日為工作天，「東鐵綫要同時應付到旅客同返工嘅港人」，建議加開班次。崔定邦又指，不少內地旅客會在長假「一程多站」到訪澳門，因此港珠澳大橋的接駁巴士和金巴班次亦宜增加。
零售界望業主寬免部分租金
批發及零售界議員邵家輝表示，零售業界對黃金周抱大期望，相信旅發局五一期間舉辦的煙火表演可帶來人氣。他提到，業界正籌備活動推出折扣優惠，但並非因應五一黃金周，故希望業主可寬免部分租金以給予業界空間在五一假期推出優惠吸引旅客。
另外，邵家輝又指部分往來香港機票價格仍很昂貴，相信與航空公司航權分配有關，加上港元匯率較高，令來港機票價格競爭力下降；他指「機票係旅客決定嚟唔嚟香港嘅第一關」，促政府向航空公司給予意見，調整機票價格。