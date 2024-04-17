首季訪客增1.5倍 全面部署迎五一黃金周 李家超：港人面對轉變應「不怨天不尤人」

港澳辦主任夏寶龍周一(15日)的國家安全教育日開幕致詞，行政長官李家超昨表示，對夏的講話有所領會，強調香港會在轉變中抓緊機遇，「不怨天、不尤人」；又指今天的香港終於迎來謀發展、拼經濟的時機。另外，李家超又預告各部門及業界已就五一黃金周接待旅客積極部署。旅遊促進會總幹事崔定邦認為五一黃金周首要做好交通，提升旅客體驗，又預計黃金周旅客數字可達剛過去新年水平。

李家超昨出席行政會議前見記者，主動回應夏寶龍的視像講話，感謝對方為香港指明方向，並稱對講話有5點領會，認為「夏主任語重心長是向整個香港說的」，包括特區政府要做好高質量發展、社會各界須要團結一致為香港添磚加瓦、積極融入國家發展大局；又指香港人總能在轉變中抓機遇，開創新局面、創造新奇蹟；香港人都應該和過去經濟轉型期一樣，不怨天、不尤人、積極作為、創新、創造、應變、懂變，發揮獅子山精神；而國家是香港最強後盾，會不斷推出惠港政策，體現國家在「一國兩制」下維持香港長期繁榮穩定。

李家超又說很高興看到旅遊、餐飲業界很多營運者都作出轉變，迎合旅客的新要求及消費模式，為內地五一黃金周積極準備。他透露各部門已部署接待訪港旅客，「我們(政府)從人流管理有良好經驗，我對不同關口管理亦有信心」，並指包括旅發局和旅遊業界、餐飲業界、酒店業等，都積極部署吸引更多旅客來港，稍後會公布細節。