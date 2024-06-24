首季錄逾萬宗科技罪案 入侵系統勒索軟件倍增

香港接連有機構的網絡系統遭黑客入侵及攻擊，導致員工或客戶的資料外洩，引起大眾關注。今年首季共錄得逾萬宗涉及科技的罪案，其中「入侵系統活動」及「勒索軟件」較去年分別增一倍及兩倍。警方自去年起舉辦「狩網運動」，協助企業提升公司的網絡安全系統。今年的「狩網運動2024」即日起至8月舉行，新增元素包括個人資料私隱公署的加入，以及設電子獎章獎勵企業。 隨著科技發展，不少公私營機構都在尋求數位轉型，這卻成為黑客發動網絡攻擊的「契機」。網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪表示，本港今年首季網絡威脅情報分類方面，以「釣魚網站」及「惡意軟件」佔最多，分別有8,592條及5,482條，佔整體的45.8%及29.2%；「殭屍網絡」則位列第3，佔22%。

科技罪案方面，本年首季錄得10,113宗科技罪案，損失金額達18.6億元。其中入侵系統活動案件錄得14宗，與去年同期的7宗相比，增加一倍，損失金額達100萬元；勒索軟件案件則錄得17宗，與去年同期的5宗相比，增加逾2倍，損失達120萬元。 人工智能興起加速黑客犯罪 林焯豪表示，由於不少企業都在經歷數碼轉型，當系統不斷更新時，部分系統未必能適時更新。他續指，在網絡安全方面，一般企業面對數個「老大難」的問題。例如機構的規模大，管理層難以掌握整個機構的電腦系統運作。此外，有些員工為提高工作效率，會主動尋找一些適合的軟件使用，惟不知軟件存在風險，最後不幸中招。此外，人工智能的興起，也使黑客犯罪更加方便。

警方去年舉辦首屆「狩網運動」，以公私營合作模式，協助企業找出公司網絡系統所存在的漏洞，並提供修復建議。去年共有60間企業參與，合共發現197個漏洞。警方今年再度在6月至8日期間舉辦「 狩網運動」，有意參與的企業可於今日起報名。 首100間參與企業獲一萬點數購修補方案 網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青表示，今年的「狩網運動2024」加入一些新元素，包括有個人資料私隱專員公署的加入，以及會向擁有良好網絡安全意識的企業頒發電子獎章。此外，首100間參與活動的企業可獲10,000點數購買漏洞修補方案。他續指，活動採用公私營合作模式，檢測由經過嚴格審查的網絡安全專才在安全平台進行；參與企業會獲提供免費網絡安全漏洞測試、網絡安全報告，以及一對一專業網絡安全諮詢。