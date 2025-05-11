首季GDP高於預期 陳茂波：關稅戰致外國買家爭落單 未來數季未必有超常增幅

政府估計首季本地生產總值(GDP)按年實質上升3.1%，高於市場預期的2.1%。財政司司長陳茂波表示，由於外圍經濟前景不確定性大，未來一段時間對全年經濟增長預測未必輕易作大調整。他表示，今年第一季出現關稅戰，不少外國買家趕住落貨，故首季出口表現特別好，預計之後幾季未必會有如此「超常」的增幅。他又指，目前不少企業仍以美國市場為主要出口地，但政府亦會集中開發東南亞和中東市場，帶領企業發掘更多新市場。



陳茂波今日(11日)出席電台節目時說表示，展望今年金融市場仍然興旺，排隊來港上市的內地企業非常多，相信有好的企業來港上市，資金就會到來。至於出口方面，今年首季因為關稅戰，不少外國買家都趕著落貨，因此表現特別好，但其後未必能夠有超常增幅。他提到，應對關稅戰下有幾樣工作，雖然歐美仍是重要市場，但香港要開拓新市場，同時用好內地市場，並要幫助企業升級轉型。

政府預計2025至2026年度的財政赤字為670億元。陳茂波表示，政府的財政狀況包含經營帳目和資本帳目，目前的日常收支大致平衡，若資本市場興旺，或會出現盈餘；政府正加快北部都會區發展，資本帳目會出現赤字，但強調市場對北都「片區開發模式」的反應不錯。

早前到意大利米蘭出席亞洲開發銀行年會活動的陳茂波說，不少參與活動的發展中國家，對於單邊主義及美國加徵關稅都感到憂心，認為會拖慢全球經濟發展，參與者都關注如何促進自身發展、堅持多邊貿易體制及重視數字化發展。

