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2023-10-17 04:30:49
日報

首屆亞洲青年科學家基金項目年度會議在港舉行 12科學家獲獎 港佔3席

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亞洲青年科學家基金項目

首屆「亞洲青年科學家基金項目」年度會議及頒授儀式昨在港舉行。(林俊源攝)

楊易 亞洲青年科學家基金項目

楊易

首屆「亞洲青年科學家基金項目」年度會議及頒授儀式昨在港舉行，共12名得獎者，中國有6人，當中香港有3人得獎，而33歲的香港大學理學院物理系助理教授楊易是「物理科學」領域的得獎者之一。他指，亞洲青年科學家基金項目是一個很好的交流平台，讓他可與其他年輕科學家交流，並向同一研究領域內的頂尖科學家、資深老師取經，真正能夠進行深入的學術探討，得到更加程序化的1對1指導機會，相信對未來發展十分有幫助。

楊易是納米光子學和光學物理領域的傑出研究人員，以自由電子和光的相互作用等課題為研究重點；受光纖之父高錕啟發，明白光線研究既可在理論上發展，也可多方面實際應用場景。他指，計劃以物理研究作終身事業，盼將理論轉為應用技術，研究能助提升醫療設備水平，如醫療成像靈敏度等。就項目頒發的10萬美元資助金，因實驗室於起步階段，擬用於實驗室建設和招募科研人員。

楊易去年來港前，曾在美國麻省理工學院做研究長達8年，有見香港政府近年大力推動科創領域的發展，同時香港大學也提供很多資金、設備、場地等資源，故決定來港繼續研究工作。他又認為，香港擁有獨一無二的優勢，除能吸收來自政府和業界的資助、並有跟世界各區域廣泛的交流機會外，還與大陸有著非常深厚的連結，因此是一個很理想的研究平台。

今屆「亞洲青年科學家基金項目」屬「未來科學大獎周」重點活動之一，旨在鼓勵和支持有潛力的亞洲年輕科學家，進行具開創性及前瞻性的研究，發掘和培育未來頂尖科學家為目的。2023亞洲青年科學家基金項目年度會議計劃委員會主席丁洪指，基金項目涵蓋中日韓新加坡和印度5個亞洲國家，由亞洲各大高校及科研機構、約500名院長及系主任提名，經一系列嚴格審核後，從150名候選人中、在3大領域選出12名得獎者，中國6人，其餘6人來自日本、新加坡和南韓。除楊易外，另有2位來自中國香港的，分別是「生命科學」領域的香港中文大學醫學院醫學及藥物治療學系副教授高浩、及「數學和電腦科學」領域的香港科技大學計算機科學與工程系助理教授陳浩。

香港大學協理副校長岑浩璋盼得獎科學家能得到更大的發展平台，讓他們的科研成果擁有更大的影響力，亦希望這次活動能為本地年輕人方帶來最前沿的成果，增大科研興趣。

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