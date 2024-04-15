首屆國家安全教育參訪團勝讀萬卷書 學生加深對祖國認識 增國民身份歸屬感

國家安全教育其中一個重點是促進兩地學生知識的交流，而特區政府首次主辦的「國家安全教育參訪團」在3月底到訪北京、上海和杭州，分別有來自17間中學的75名校長及師生參與。當中有老師表示，參訪期間提升學生對祖國歷史及現今發展認識，同學亦被內地生對學習的熱情打動；另有學校指同學認識到國家發展，加深對中國共產黨歷史的了解，增加對國民身份的歸屬感。
廖寶珊紀念書院老師朱詠梅認為，是次到訪的景點眾多，如參觀了中國商用飛機C919展廳及到訪黨史館，提升了學生對祖國歷史及現今發展的認識，「同學也為國家自主研發的商用飛機而自豪，也了解到國家對於科技人才的渴求，往後在職業選擇方面也會有更多不同的想法。」
朱詠梅又指出，參訪期間香港同學被內地生對學習的熱情打動，因內地生在上學時期已經在各自感興趣的領域深耕，比如會跟隨大學教授進行研究，「同學們明白到要找出自己的興趣所在，興趣是最大的原動力，相信同學都會得到鼓勵，不再懈怠，繼續在學業上增進自己。」
校長：家長為子女登城樓 觀升旗禮感雀躍
香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長黃信德表示，參訪團期間讓同學認識到國家發展，加深對黨歷史的了解，增加對國民身份的歸屬感，體驗到國家在人文、飲食、教育等文化，「若將來有更多同學可以有親身到訪國家的經驗， 相信受益不淺。」
黃信德提及，有同學反映內地生的學識及清晰的人生觀令他感佩服，內地生有明確的求學及就業目標，反思自己路向，將來有機會建設社會及國家，「家長尤其為子女有機會登城樓觀看升旗禮感到雀躍，認為是一次難得的機會。」
善德基金會：參訪團培養年輕人愛國情懷
其中主辦團體之一的善德基金會創會召集人及主席董吳玲玲則表示，參訪團展示學校團體與政府群策群力推動國家安全教育，培養香港年輕人的民族意識和愛國情懷，鞏固實現「一國兩制」的基礎，實在意義深遠。
董吳玲玲又指，能讓同學親身經歷在書上無法得到的東西，令他們透過遊歷北京、上海和杭州的特色景點培養更濃厚的愛國情懷。同學們表示都能了解到「國家安全」一不只是一個概念，如黨史館中無數的先輩面對國家遭受侵略、面臨存亡的危機時，不顧個人安危以維護國家的安全。
卓孝業：對加強學生國民身份認同 成效顯著
保安局副局長卓孝業表示，參訪團學生反應正面，與學生交談時，了解到他們對於有機會天安門觀禮台看升旗儀式感到自豪；亦知道他們在參觀博物院和展覽館期間，反思到國家取得的成就得來多不易，要好好守護。
卓孝業認為，是次參訪團對加強學生國民身份認同及加深他們對國家的認識成效顯著，讓學生們跳出書本，以親身經歷、親眼所見，多角度認識國家的最新發展成就，從而樹立正確國家觀，自覺維護國家安全。
他說，行程以國家安全為主線，涵蓋國家政治體制、人文創科和歷史文化遺產等不同領域，例如登上天安門城樓參與升旗儀式、參觀國產大型客機C919的生產基地、到訪阿里巴巴集團西溪園區。
他又指，未來推廣國家安全教育上，局方會加入新訂立的《維護國家安全條例》，並繼續以創新手法在不同層面推廣國家安全教育，如於《香港國安法》網上虛擬展覽加入動漫和手遊元素，吸引學生進一步理解國家安全和遵守法律的重要性，從而培養學生成為有國家觀念、尊重法治、守法的良好國民，共同維護國家的安全。