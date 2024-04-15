首屆國家安全教育參訪團勝讀萬卷書 學生加深對祖國認識 增國民身份歸屬感

國家安全教育其中一個重點是促進兩地學生知識的交流，而特區政府首次主辦的「國家安全教育參訪團」在3月底到訪北京、上海和杭州，分別有來自17間中學的75名校長及師生參與。當中有老師表示，參訪期間提升學生對祖國歷史及現今發展認識，同學亦被內地生對學習的熱情打動；另有學校指同學認識到國家發展，加深對中國共產黨歷史的了解，增加對國民身份的歸屬感。 廖寶珊紀念書院老師朱詠梅認為，是次到訪的景點眾多，如參觀了中國商用飛機C919展廳及到訪黨史館，提升了學生對祖國歷史及現今發展的認識，「同學也為國家自主研發的商用飛機而自豪，也了解到國家對於科技人才的渴求，往後在職業選擇方面也會有更多不同的想法。」

朱詠梅又指出，參訪期間香港同學被內地生對學習的熱情打動，因內地生在上學時期已經在各自感興趣的領域深耕，比如會跟隨大學教授進行研究，「同學們明白到要找出自己的興趣所在，興趣是最大的原動力，相信同學都會得到鼓勵，不再懈怠，繼續在學業上增進自己。」 校長：家長為子女登城樓 觀升旗禮感雀躍 香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長黃信德表示，參訪團期間讓同學認識到國家發展，加深對黨歷史的了解，增加對國民身份的歸屬感，體驗到國家在人文、飲食、教育等文化，「若將來有更多同學可以有親身到訪國家的經驗， 相信受益不淺。」

黃信德提及，有同學反映內地生的學識及清晰的人生觀令他感佩服，內地生有明確的求學及就業目標，反思自己路向，將來有機會建設社會及國家，「家長尤其為子女有機會登城樓觀看升旗禮感到雀躍，認為是一次難得的機會。」

善德基金會：參訪團培養年輕人愛國情懷 其中主辦團體之一的善德基金會創會召集人及主席董吳玲玲則表示，參訪團展示學校團體與政府群策群力推動國家安全教育，培養香港年輕人的民族意識和愛國情懷，鞏固實現「一國兩制」的基礎，實在意義深遠。

董吳玲玲又指，能讓同學親身經歷在書上無法得到的東西，令他們透過遊歷北京、上海和杭州的特色景點培養更濃厚的愛國情懷。同學們表示都能了解到「國家安全」一不只是一個概念，如黨史館中無數的先輩面對國家遭受侵略、面臨存亡的危機時，不顧個人安危以維護國家的安全。 卓孝業：對加強學生國民身份認同 成效顯著 保安局副局長卓孝業表示，參訪團學生反應正面，與學生交談時，了解到他們對於有機會天安門觀禮台看升旗儀式感到自豪；亦知道他們在參觀博物院和展覽館期間，反思到國家取得的成就得來多不易，要好好守護。