首屆國際醫療健康周開鑼 盼成業界每年5月焦點活動

本港醫療、科研、金融領域發展均獲肯定，貿發局今起至15日舉行首屆「國際醫療健康周」，期望促使全年各項醫療健康相關活動集中一段時間內舉行，以便發揮協同效應，促進健康產業創新及投資交流，明年起定於5月舉行，目標成為每年5月的世界醫療業焦點活動。有展商解釋，醫學界根深蒂固每年某月某國家就有展覽，若將來可成就醫學界每年5月就想到香港，便相當出色。 圖：徐炯晞

「國際醫療健康周」期間活動包括第二屆「亞洲醫療健康高峰論壇」，將於本月10至11日舉行，匯聚逾80位全球主管醫療衛生官員及組織、國際科研及醫學界專家、投資者及相關產業商界代表等。而在9至11日，將有第13屆「香港國際醫療及保健展」(醫療展)，有逾300家本地及不同國家和地區展商參展，將展示嶄新醫療科技、儀器、產品等。

貿發局期望「國際醫療健康周」將來成為全球醫療健康行業的焦點活動，總裁方舜文解釋，大灣區除是龐大市場，人才和資源也十分豐富，同時本港醫療健康科研發展不錯，形容本港人才、資金和市場均有大潛力，應加強推廣，因此辦健康周，把全年不同時間在港舉辦有關醫療健康活動聚焦同一時間舉行，令全球想起醫療健康不只想到其他成熟市場，而是聯想到本港也是醫療方案出口地方。