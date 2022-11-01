首屆國際醫療健康周開鑼 盼成業界每年5月焦點活動

本港醫療、科研、金融領域發展均獲肯定，貿發局今起至15日舉行首屆「國際醫療健康周」，期望促使全年各項醫療健康相關活動集中一段時間內舉行，以便發揮協同效應，促進健康產業創新及投資交流，明年起定於5月舉行，目標成為每年5月的世界醫療業焦點活動。有展商解釋，醫學界根深蒂固每年某月某國家就有展覽，若將來可成就醫學界每年5月就想到香港，便相當出色。
圖：徐炯晞
「國際醫療健康周」期間活動包括第二屆「亞洲醫療健康高峰論壇」，將於本月10至11日舉行，匯聚逾80位全球主管醫療衛生官員及組織、國際科研及醫學界專家、投資者及相關產業商界代表等。而在9至11日，將有第13屆「香港國際醫療及保健展」(醫療展)，有逾300家本地及不同國家和地區展商參展，將展示嶄新醫療科技、儀器、產品等。
貿發局期望「國際醫療健康周」將來成為全球醫療健康行業的焦點活動，總裁方舜文解釋，大灣區除是龐大市場，人才和資源也十分豐富，同時本港醫療健康科研發展不錯，形容本港人才、資金和市場均有大潛力，應加強推廣，因此辦健康周，把全年不同時間在港舉辦有關醫療健康活動聚焦同一時間舉行，令全球想起醫療健康不只想到其他成熟市場，而是聯想到本港也是醫療方案出口地方。
參展商「c-mer rainspotics」第二次參加醫療展，展示其第二代眼底攝影機，聯合創辦人兼眼科專科醫生黎浩樺相信，健康周會帶來更廣闊機遇，隨著後疫情時代，期望更多國際參展商和醫學界人士來港參觀本港科研產品，他補充，醫生都知道「每年幾個月喺邊個國家有咩展覽，例如9月德國」，若有朝一日會想到「5月就係香港」就相當出色。另一家骨科儀器展商「Lifespans」開發的軟件已獲多家醫療界龍頭企業採納應用，亦獲資金注資，財務總監陳弘俊表示，看準健康周形成的醫療生態圈，希望從中吸納人才、發掘更多合作空間。