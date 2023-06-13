首屆恒隆「她領航」計劃香港區畢業禮 海關關長何珮珊與學員真情對話

為培育更多女性社會領袖，由恒隆地產發起及主辦、香港青年協會領袖學院合辦的首屆恒隆「她領航」計劃，早前舉行了香港區畢業禮，恒隆地產行政總裁盧韋柏先生、香港青年協會總幹事何永昌先生，以及擔任主禮嘉賓的海關關長何珮珊女士，CDSM，CMSM，連同恒隆「她領航」導師在內，共同見證一眾女大學生於接受領袖培訓、師友指導及完成可持續發展實踐項目後，領導能力得以提升，為成為未來社會領袖作好準備。 首屆計劃為全國各地近180位女大學生提供超過6,300小時的培訓及師友指導，當中九成學員順利完成整個計劃。在香港的70多位學員中，表現最優秀的其中三位將前往上海與內地學員及導師進行交流，亦會參觀恒隆於上海的業務，從而了解於內地發展的機遇。

展現未來領袖風範 創造更美好未來 恒隆地產行政總裁盧韋柏致辭時表示，很高興來自全國的恒隆「她領航」計劃學員展現出未來領袖的風範，他深信計劃倡導的人人發揮所長、建設多元共融社會的精神將隨著學員日後在各自崗位上繼續發揮領導力和影響力而傳承下去，共同為祖國和香港帶來可持續發展的未來。香港青年協會總幹事何永昌期望學員可持續發掘女性的才華和潛力，領創新天，成為放眼世界的領袖，服務社會，創造更美好的未來。 做好人生規劃 堅持目標成棟樑 海關關長何珮珊則寄語學員有抱負和理想，但不能只憑空談，更不可流於形式，應視乎自身興趣，並與國家的需要和社會發展互相配合，於三者間取得平衡。她並以自身的經歷為例，鼓勵學員要好好規劃人生，並要定期自我檢視，如偏離了目標便要重回正軌，不至迷失方向。於執行規劃時切忌短視和急功近利，應保持定力專注自己的計劃，按自己的節奏和步伐穩步向前，最終邁向目標。