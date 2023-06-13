首屆恒隆「她領航」計劃香港區畢業禮 海關關長何珮珊與學員真情對話

為培育更多女性社會領袖，由恒隆地產發起及主辦、香港青年協會領袖學院合辦的首屆恒隆「她領航」計劃，早前舉行了香港區畢業禮，恒隆地產行政總裁盧韋柏先生、香港青年協會總幹事何永昌先生，以及擔任主禮嘉賓的海關關長何珮珊女士，CDSM，CMSM，連同恒隆「她領航」導師在內，共同見證一眾女大學生於接受領袖培訓、師友指導及完成可持續發展實踐項目後，領導能力得以提升，為成為未來社會領袖作好準備。
首屆計劃為全國各地近180位女大學生提供超過6,300小時的培訓及師友指導，當中九成學員順利完成整個計劃。在香港的70多位學員中，表現最優秀的其中三位將前往上海與內地學員及導師進行交流，亦會參觀恒隆於上海的業務，從而了解於內地發展的機遇。
展現未來領袖風範 創造更美好未來
恒隆地產行政總裁盧韋柏致辭時表示，很高興來自全國的恒隆「她領航」計劃學員展現出未來領袖的風範，他深信計劃倡導的人人發揮所長、建設多元共融社會的精神將隨著學員日後在各自崗位上繼續發揮領導力和影響力而傳承下去，共同為祖國和香港帶來可持續發展的未來。香港青年協會總幹事何永昌期望學員可持續發掘女性的才華和潛力，領創新天，成為放眼世界的領袖，服務社會，創造更美好的未來。
做好人生規劃 堅持目標成棟樑
海關關長何珮珊則寄語學員有抱負和理想，但不能只憑空談，更不可流於形式，應視乎自身興趣，並與國家的需要和社會發展互相配合，於三者間取得平衡。她並以自身的經歷為例，鼓勵學員要好好規劃人生，並要定期自我檢視，如偏離了目標便要重回正軌，不至迷失方向。於執行規劃時切忌短視和急功近利，應保持定力專注自己的計劃，按自己的節奏和步伐穩步向前，最終邁向目標。
何關長希望香港的學員能發揮一國兩制和國際化的優勢，把握大灣區的發展機遇，抱持開放態度努力裝備自己，走到大灣區一展身手。她寄望導師們繼續和學員結伴成長，把挑戰視爲機遇，活出她們的理想人生，並祝學員能開創與眾不同、富有意義的人生，日後成為貢獻國家、服務香港，面向世界的棟樑。
與關長真情對話：
其中三位恒隆「她領航」計劃的學員，難得可與關長真情對話，同學向關長請教要做到剛柔並濟，如何定義剛與柔及怎樣取得平衡？關長指剛柔並濟可以軟硬兼施或恩威並施來解釋，不單可應用於管理企業或團隊，亦適用於教導下一代或個人修養。她認為剛是內心和能力強大而散發的自信和威嚴；柔則是待人親切隨和，讓人如沐春風。她並指：「在拼搏時可忘掉自己女性的身份，但當疲累時則不要忘記自己是女人，可撒嬌流淚，之後將淚抹乾再拼搏。」
當被學員問到新一代年輕人有何優點及如何善用？她則指新一代適應數碼化，有創業精神和熱衷發揮自己的影響力，故應該給予年輕人機會發揮所長。以海關為例，便設有不同工作小組讓年輕同事參與，讓他們表現自己的能力，他們對工作感自豪，可實踐自己的壯志，感到受肯定和認同，工作亦會特別積極。亦有同學問到身為首位女性關長是否壓力特別大及如何減壓？何關長則指壓力是來自她的職位和責任，而非來自女性的身份。而她則會做好時間安排，並以運動特別是跑步來紓壓。