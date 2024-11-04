首屆沙田單車節多人炒車11傷 主辦方承認賽道清理有遺漏

首屆沙田單車節昨早在城門河一帶舉行，有約700名單車手參加，其間發生4宗意外共11人受傷，包括有選手撞向急救站，其中兩人需要送院治理，部分比賽一度暫停和縮減圈數。活動主辦機構指，賽前已多次巡視路況，以及要求路政署重整凹凸不平的路面，但承認昨日由封路至開賽僅兩個半小時，時間不足清理工作難免有遺漏，會與當局商討下次如何做得更好。

活動隨後再有賽事出意外，大會一度暫停比賽約20分鐘，以及把部分原定賽25圈的專業賽事縮減至12圈。大會處理意外期間，有工作人員舉起黃旗和吹哨子，提醒將至的車手注意。有受傷車手稱，比賽追逐期間突然遭後方車輛撞上，繼而失控翻車和被後方車手疊在身上，亦有人經過起點時被地上橫額絆倒。另有參賽者指賽道彎位路面凹凸不平及路邊有碎石或致滑輪；而活動較嚴重的4宗意外，均在起點或終點附近發生。

約700名參賽選手昨早6時半起，陸續在沙田分別參加11場比賽，包括專業公路繞圈賽和城市繞圈挑戰賽，每場賽事均圍著城門河繞圈，先從源禾遊樂場對開的源禾路出發，然後左轉沙田鄉事會路、大涌橋路和翠榕橋，返回源禾路。首場賽事起步後，至第二圈有車手在起步點前懷疑失控，連人帶車直撞急救站帳篷，十多輛緊隨其後的單車亦被波及，連環「炒車」。有車手傷勢較嚴重，臥在路面等待救援，其後需要用擔架抬上救護車送院治理。

受傷車手無大礙

沙田單車節由香港菁新交流協會與中國香港體育普及發展聯會舉辦，沙田區議員、香港菁新交流協會會長董健莉表示，賽事共有9男2女受傷，以擦傷、輕微碰撞較多，其中兩人已經送院治理。據了解，兩名送院車手現時已經沒有大礙。沙田區議員、香港菁新交流協會內務顧問吳啟泰指，無送院的9人其後已重返賽道或自行離開，又稱意外集中在競爭比較激烈的青少年盃和精英組比賽。

吳啟泰稱，賽前有與單車總會舉辦選手事前簡介，又稱賽道平日有行車，路政署早前已重整凹凸不平的路面，但相關路段昨凌晨4時才封路，即開始比賽前兩個半小時，承認清理時間不足難免有遺漏，會同當局商討下次如何做得更好，又說首次主辦比賽有不少地方可以改進。中國香港體育普及發展聯會主席楊英瀚亦說，賽前已經多次巡視路況。

黃金寶：或與車手較興奮緊張有關

擔任活動大使的前「亞洲車神」黃金寶昨日亦有落場，他認為這是正常和最容易賽道，但指出昨多數意外由碰撞引起，選手在保持位置方面可能掌握得不太好，或與他們較少參加大型賽事和接觸路面的經驗，又指或與年輕選手感到興奮或緊張有關，以及在爭勝時「心雄」便會導致意外。他期望香港可以舉辦更多同類賽事，讓選手比賽時得心應手。

愈來愈多市民喜歡參與有競爭性的運動比賽，關心若期間發生意外，會否得到保障。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，大型活動主辦機構一般會購買公眾責任保險，部分亦會購買「平安險」，但保障額不會太高。他指，參賽者自身的意外保險或醫療保險，都能夠提供保障，若不涉及違犯法律或比賽守則等情況，一般意外都會受保險公司保障。