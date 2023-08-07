首屆港珠澳大橋半馬拉松 一文睇清路線+報名方法+紀念品

第一屆港珠澳大橋半馬拉松將於11月19日舉行，這是大橋開通以來首次舉辦類似體育盛事，市民可一邊參與跑步比賽，一邊欣賞沿途景致。具體路線怎樣、費用多少、如何報名、有何紀念品？下文一一解答。
文：當代中國
港珠澳大橋半馬拉松｜具體路線
港珠澳大橋馬拉松賽事屬於半程馬拉松，路程長約21.1公里，限時2.5小時。賽事的集合點為亞洲國際博覽館，起點為港珠澳大橋香港口岸，起跑後沿到港珠澳大橋前進至香港段約10.5公里處折返；其後再跑回香港口岸終點。
港珠澳大橋半馬拉松｜報名方法
港珠澳大橋半馬拉松賽事共設8,000個名額，分兩批報名。第一批是曾於香港田徑總會、世界田徑聯會等舉辦或認可之半馬拉松及十公里賽事達到相關成績要求的人，可於7月28日至8月6日優先報名。（點擊此處報名）第二批是公眾報名，公眾可於8月14日下午2點至8月22日下午6點期間，經公開抽籤報名系統登記；申請者會於8月25日下午兩點獲發電郵通知抽籤結果，首輪中籤的申請者必須於9月3日下午6點前完成網上付款。本地參加者報名費用550港元，非本地參加者則為美元85元或人民幣610元。
港珠澳大橋半馬拉松｜獎金及紀念品
賽事分挑戰組及公開組，其中挑戰組設有獎項，總名次首10名的跑手可獲約3.12萬港元至7.8萬港元的獎金，3組的冠亞季軍可獲1,000至3,000港元。完賽紀念品，比賽時限內完成賽事的參加者，將會獲發完賽獎牌，及電子證書。
港珠澳大橋半馬拉松｜事前準備
- 跑手包領取：跑手需於11月17日下午4點至晚上8點或11月18日中午12點至晚上6點，於九龍公園廣場領取跑手包。
- 賽事當日，參加者需要在指定起步時間至少70分鐘前抵達亞洲國際博覽館集合。並完成行李檢查及寄存、安檢及參賽資格驗證等程序。
- 參加者必須帶同號碼布（連計時晶片），及已登記的身分證明文件正本（香港身分證或護照）到達集合地點。
- 大會設專車接載跑手來往集合點（亞洲國際博覽館），至起終點（港珠澳大橋香港口岸）。
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