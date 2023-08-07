首屆港珠澳大橋半馬拉松 一文睇清路線+報名方法+紀念品

港珠澳大橋半馬拉松｜具體路線 港珠澳大橋馬拉松賽事屬於半程馬拉松，路程長約21.1公里，限時2.5小時。賽事的集合點為亞洲國際博覽館，起點為港珠澳大橋香港口岸，起跑後沿到港珠澳大橋前進至香港段約10.5公里處折返；其後再跑回香港口岸終點。

港珠澳大橋半馬拉松｜獎金及紀念品 賽事分挑戰組及公開組，其中挑戰組設有獎項，總名次首10名的跑手可獲約3.12萬港元至7.8萬港元的獎金，3組的冠亞季軍可獲1,000至3,000港元。完賽紀念品，比賽時限內完成賽事的參加者，將會獲發完賽獎牌，及電子證書。