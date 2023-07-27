首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松11.19舉行 8000名額 跑21.1公里

跑手注意！田總與中銀於11月19日舉辦首屆「中國銀行(香港)港珠澳大橋香港段半馬拉松」，是首次在港珠澳大橋舉辦的馬拉松賽事。活動設有挑戰組及公開組，共8,000個名額。曾參加田總等舉行或認可的半馬或十公里賽事的達標跑手，可在明(28日)起優先報名。

半馬拉松賽事的路程約為 21.1公里，起點位於港珠澳大橋香港口岸，賽事沿港珠澳大橋香港連接路，經亞洲國際博覽館及香港國際機場，到達港珠澳大橋香港段約10.5公里處，再折返港珠澳大橋香港口岸的終點。同場會舉行第一屆東亞半馬拉松錦標賽，邀請各地精英跑手來港參與。