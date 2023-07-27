首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松11.19舉行 8000名額 跑21.1公里

跑手注意！田總與中銀於11月19日舉辦首屆「中國銀行(香港)港珠澳大橋香港段半馬拉松」，是首次在港珠澳大橋舉辦的馬拉松賽事。活動設有挑戰組及公開組，共8,000個名額。曾參加田總等舉行或認可的半馬或十公里賽事的達標跑手，可在明(28日)起優先報名。
半馬拉松賽事的路程約為 21.1公里，起點位於港珠澳大橋香港口岸，賽事沿港珠澳大橋香港連接路，經亞洲國際博覽館及香港國際機場，到達港珠澳大橋香港段約10.5公里處，再折返港珠澳大橋香港口岸的終點。同場會舉行第一屆東亞半馬拉松錦標賽，邀請各地精英跑手來港參與。
田徑總會主席關祺出席啟動儀式時表示，港珠澳大橋是一條有特色、有意義的橋樑，象徵香港與內地緊密的連結，相信對參賽者別具意義。
賽事分挑戰組(設青年組、壯年組、先進1組和2組)及公開組進行，8,000個名額中︰挑戰組2,500人，公開組(一)及(二)分別2,500和3,000人。挑戰組設有獎項，總名次首10名的跑手可獲約3.12萬港元至7.8萬港元的獎金。並設有只限香港永久性居民的特別獎金，3組的冠亞季軍可獲1,000至3,000港元。
賽事分兩批報名，包括曾於香港田徑總會、世界田徑聯會等舉辦或認可之半馬拉松及十公里賽事達到相關成績要求的人，可於周五(28日)至8月6日優先報名。至於以公眾抽籤報名，則於8月14至8月22日登記，於8月25公布結果。