首屆直接錄取計劃 港大收82人 皇仁生展現成績以外才能屬加分位

大學聯招(Jupas)明日(10日)放榜，部分文憑試考生今晚心情或較忐忑。有DSE考生雖然對自己成績有一定信心，但最終仍選擇參加教育局推行「學校推薦直接錄取計劃」(SNDAS)，並在DSE放榜前已獲港大取錄，將升讀心儀的工商管理學學士(國際商業及環球管理)課程。他笑指，高小時已對令全球陷入經濟危機的雷曼迷你債券事件感好奇，從此對了解企業資訊的興趣甚濃，不單留意商業新聞，亦會參與企業相關的義工服務。他形容SNDAS對考生既是一條後路，亦是向大學展示成績以外才能的機會，在面試時能夠展示對課程的認識及反映成績以外的才能，是自己的「加分位」，寄語同學要參與各種活動擴闊視野。

來自皇仁書院的關銘華透露，自小對環球經濟及企業資訊興趣甚濃，高小時已對2008年發生令全球陷入經濟危機的雷曼迷你債券事件充滿好奇。升中後銘華除參與各種課外活動，包括合唱團、英語辯論外，亦參加與企業相關的義工服務；在一次探訪活動中認識了一名有能力擔任文職工作，卻疑因膚色問題不獲聘用的巴基斯坦裔男士，更令他明白企業履行社會責任的重要性，漸漸建立入讀港大工商管理學學士(國際商業及環球管理)的志向。

關銘華文憑試最終考獲44分，但他在放榜前已透過SNDAS獲港大取錄並入讀他心儀科目。他坦言，校方原估算他中學文憑試成績足以讓他入讀心儀學科，他自己亦對應考DSE有信心，選擇參加SNDAS是「為自己多鋪一條後路 」，亦是展示成績以外才能的機會。他指，申請參加該計劃時，會把課外活動中學到的知識填在申請表內，在面試時，他亦需解釋為何對課程感興趣、參加計劃的原因。他憶述面試時最深刻的問題是「疫情有否為企業帶來好處」，他回應考官在家工作可增加僱員生產力、提升網上銷售額及減少店舖維修成本等，即時發揮多角度思考的能力。他認為能夠展示對課程的認識及反映成績以外的才能，是自己的「加分位」。

他補充指，透過SNDAS取錄的學生仍要符合一定學術成績，以他選讀課程為例，課程會安排學生到海外考察，學生英語亦要有一定水平。他寄語師弟妹「Work hard play hard」，在學業上自律，課外活動則多嘗試。特別初中的學生應多參與不同活動，尋找興趣，在高中時加深鑽研有興趣的知識及專注應付文憑試。

同樣透過SNDAS將入讀港大環球工程與商業雙學位課程的邵廸藍表示，3年高中生活期間，經歷2年網課，參加SNDAS可為失手學生提供多一個機會。但他認為計劃需要加強宣傳，如他初時只以為計劃是「直接錄取」和「興趣匹配」，相信有學生因不明詳情「打退堂鼓」。

教育局今個學年起推行的「學校推薦直接錄取計劃」(SNDAS)，提供機會給在個別學科/範疇具有特殊才華及興趣，即使未能在文憑試獲全面評核的本地中學生，仍有獲大學取錄的機會。SNDAS首屆共收到403間中學的766份有效提名，在放榜前向195名學生發直接錄取通知，其中186人接受。港大最終錄取82人入讀22個課程。