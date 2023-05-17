首屆香港國際文化藝術博覽會本月24日舉行　將展出重13噸「夜明珠」

首屆香港國際文化藝術博覽會（文博會） 、第二屆「一帶一路國家文化藝術交流博覽會」 及第五屆「香港國際藝術及收藏品博覽會」將於本月24至27日，於亞洲國際博覽館舉行，雲集逾300多家參展商，預計將吸引逾2萬名藝術愛好者參觀；並將展出重13噸、並計劃即場申請世界紀錄的「夜明珠」。

56米巨幅唐卡為焦點 展會中將展示多種稀有展品，其中為一幅56米巨幅唐卡，名為《中華民族一家親》，「唐卡」高 1.8 米、長 56 米，至今保持「繪製人物形象最多的唐卡長卷」的紀錄，亦是世上最長的唐卡長卷之一，龐然大作將以 L 型設計呈現。 《中華民族一家親》由畫家桑杰本在多個國家蒐集礦物、動植 物、珊瑚、瑪腦等原料，聯同其60名徒弟耗時5年繪製，2017年面世，畫中涉及逾2,500個人物形象，刻劃出西藏多個重要歷史事件，體現十世班禪大師愛國愛教的功績。