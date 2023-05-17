首屆香港國際文化藝術博覽會本月24日舉行　將展出重13噸「夜明珠」

首屆香港國際文化藝術博覽會（文博會） 、第二屆「一帶一路國家文化藝術交流博覽會」 及第五屆「香港國際藝術及收藏品博覽會」將於本月24至27日，於亞洲國際博覽館舉行，雲集逾300多家參展商，預計將吸引逾2萬名藝術愛好者參觀；並將展出重13噸、並計劃即場申請世界紀錄的「夜明珠」。
56米巨幅唐卡為焦點
展會中將展示多種稀有展品，其中為一幅56米巨幅唐卡，名為《中華民族一家親》，「唐卡」高 1.8 米、長 56 米，至今保持「繪製人物形象最多的唐卡長卷」的紀錄，亦是世上最長的唐卡長卷之一，龐然大作將以 L 型設計呈現。
《中華民族一家親》由畫家桑杰本在多個國家蒐集礦物、動植 物、珊瑚、瑪腦等原料，聯同其60名徒弟耗時5年繪製，2017年面世，畫中涉及逾2,500個人物形象，刻劃出西藏多個重要歷史事件，體現十世班禪大師愛國愛教的功績。
申請世界紀錄「夜明珠」
同場亦展示一重13噸的「夜明珠」，該夜明珠由超過30噸重原石打磨而成，直徑2米，共重13噸，將於展會現場申請世界紀錄，成為「世界最大夜明珠」。其外型壯觀，通透碧綠、光澤耀眼，在黑暗中熠熠生輝。夜明珠最初是火山岩漿噴發而來，發光物質經過幾千萬年累積，聚集於礦石中而形成，常有黃綠、淺藍、橙紅等顏色。
雲集多位國家級大師作品
文博會表示，今次將展出中國名畫家桑杰本、何家英、馮大中等的大作，其他精彩展品內容包括陶藝、攝影、珠寶及古董等，必定使人目不睱給；新展區「藝述香港」將以多件藝術作品講述香港的歷史變遷；「大灣區書畫巡迴邀請展」將展出300位大灣區畫家的作品。
展會為增強「一帶一路」沿線國家及其他文化之都的聯繫，促進國際交流，邀請了接近20個國家參展，包括比利時、波蘭、哈薩克斯坦、伊朗、汶萊、巴拿馬、南非等等，讓大眾近距離了解獨特文化與藝術。