首屆香港貓迷博覽會月底舉行 展商︰場內無狗 貓奴更安心試產品

不少貓奴會悉心照顧「貓主子」，除精挑糧食、貓砂，亦會選購貓服飾、玩具或補充營養品。有策展公司看準商機、滿足貓迷需要，8月底舉行首屆「香港貓迷博覽會 2023」，銷售多個國際寵物貓用品品牌，以及文創產品、生活用品、潮流玩具和藝術品。場內亦有由逾3,000個貓包組成的5.5米高平安貓包山，供貓奴與主子一同打卡。該公司指出，本港涉及養貓消費市場龐大，推算規模逾1.5億元；並預計3日活動可吸引15萬人次入場。圖、文︰李朗僑

香港寵物消費市場有極大發展潛力，貓咪日常生活所需花費不少。展覽集團公司於去年寵物生活博覽展內訪問約2,000人，九成二人有養貓咪，當中四成養一隻，養五隻或以上則有8%。受訪者飼養一隻貓平均每月花費1,495元，較前年的1,253元加近20%。該公司總經理朱雪玲表示，以統計處2019年飼養貓狗的數據估算，港人飼養一隻貓，每月平均使費1,495元計，推算消費市場規模逾1.5億元。公司在去年舉行的寵物生活博覽觀察到，有不少養貓人士因場內有犬隻而不放心帶同愛貓到場，「展商見到狗主人多啲，就會賣多啲狗嘅產品，但其實養貓嘅人都買唔少。」為向貓咪提供安全的環境，特舉辦全新的香港貓迷博覽會；而今年稍後舉行的寵物生活博覽，仍會有貓咪產品銷售。

首屆「香港貓迷博覽會 2023」8月底於會展舉行，有130間參展商參與，超過300個展位。其中參展商Zu-Zu推出一種客製化貓型擺設，貓奴提供愛貓相片，訂製貓主子外形相同的擺設；除可以美化家居，若貓主子不幸「返貓星」(離世)則可變身骨灰盅。負責人Zulu表示，初時擔心客人或忌諱對愛貓不吉利而不購買，惟產品推出後大受歡迎，亦提醒不少貓奴為寵物部署後事。擺設780元起，可按要求加設不同配件，會場內九折優惠。

