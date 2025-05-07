首屆香港非遺月下月舉行 20免費社區導賞團探究非遺文化

香港非物質文化遺產清單有507個項目，其中12個已被列入「國家級非遺代表性項目名錄」。為響應國家每年6月第二個周六的文化和自然遺產日，康樂及文化事務署非物質文化遺產辦事處(非遺辦)將於6月主辦首屆「香港非遺月」，當中在6區舉辦20個非遺精華遊蹤導賞團，望藉此提升市民及旅客對香港和內地非遺的認識。
「非遺精華遊蹤」導賞團精選油尖旺、荃灣、大埔、沙田、東區和離島區6個地區，將帶領市民和旅客探索社區的特色非遺。例如油尖旺區的蒸籠製作技藝、玉器製作技藝、麻雀牌製作技藝、港式奶茶製作技藝和天后誕等；及大澳離島區的大澳端午龍舟遊涌、棚屋建築技術、蝦膏蝦醬製作技藝、茶粿製作技藝、關帝誕、楊侯誕等。非遺辦總監吳雪君及館長岑佩玉表示，報名詳情將於5月16日在非遺辦事處網站公布；網絡亦將於5月底推出相關地區的「非遺精華遊蹤」地圖指南和影片，讓市民以及未能在活動舉行期間來港的旅客，也能隨時前往上述各區了解相關非遺項目。
《施政報告2024》提出舉辦「香港非遺月」，以推動非遺保護和傳承工作。首屆「香港非遺月」由5月31日至7月1日，以「香港處處有非遺」為主題，除導賞團外，重點活動包括了嘉年華、同樂日、展演、高峰會、講座、考察活動及工作坊等，當中有超過80場非遺表演，涵蓋超過100個香港及內地的非遺項目(包括逾50項香港項目及逾40項內地項目)，如粵劇、木偶戲、英歌、吹糖等，逾50名非遺項目工作者參與，包括國家級非遺代表性傳承人。非遺辦預計，整個月活動總參與人次不少於10萬。