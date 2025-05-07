首屆香港非遺月下月舉行 20免費社區導賞團探究非遺文化

香港非遺月2025節目簡介會，邀請項目工作者演出舞麒麟、南音及鶴佬人在傳統婚嫁中的陸上扒龍舟等。(吳康琦攝)

香港非物質文化遺產清單有507個項目，其中12個已被列入「國家級非遺代表性項目名錄」。為響應國家每年6月第二個周六的文化和自然遺產日，康樂及文化事務署非物質文化遺產辦事處(非遺辦)將於6月主辦首屆「香港非遺月」，當中在6區舉辦20個非遺精華遊蹤導賞團，望藉此提升市民及旅客對香港和內地非遺的認識。

「非遺精華遊蹤」導賞團精選油尖旺、荃灣、大埔、沙田、東區和離島區6個地區，將帶領市民和旅客探索社區的特色非遺。例如油尖旺區的蒸籠製作技藝、玉器製作技藝、麻雀牌製作技藝、港式奶茶製作技藝和天后誕等；及大澳離島區的大澳端午龍舟遊涌、棚屋建築技術、蝦膏蝦醬製作技藝、茶粿製作技藝、關帝誕、楊侯誕等。非遺辦總監吳雪君及館長岑佩玉表示，報名詳情將於5月16日在非遺辦事處網站公布；網絡亦將於5月底推出相關地區的「非遺精華遊蹤」地圖指南和影片，讓市民以及未能在活動舉行期間來港的旅客，也能隨時前往上述各區了解相關非遺項目。