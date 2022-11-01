首屆香港GO嘉年華1125舉行 有機會1蚊購A5和牛扒

喜愛食買玩一族又可做「大花筒」！首屆「香港GO嘉年華2022」將於本月25至28日一連四日在亞洲國際博覽館舉行，場內有逾400個攤位，多款產品低至1元「破低價」發售，包括1元買價值338元的日本A5宮崎和牛西冷，亦有低至1.1折的9.9元購值88元的黑椒豬手；而每日首1,000名入場人士更可獲獎券，獎品更永不落空，一起瓜分總值百萬禮品。主辦單位表示，期望嘉年華可協助香港品牌發展，並對銷情有信心，料入場人次可達10萬。

「香港GO嘉年華」 提供購物、娛樂和旅遊體驗。大會指，場內有逾400個攤位，佔地逾8萬平方呎，為亞博歷來最大規模的消費展。超過24款產品以1元限量發售，包括原價338元的日本A5宮崎和牛西冷，以及古樹茶葉(值380元)、咖啡膠囊(值46元)、雞翼(98元)和湯包(38元)等。此外，亦有大額折扣產品，如100元售原價6,260元斑彩石吊墜和9.9元黑椒豬手(原價88元)。每日首1,000名入場人士，或勝出攤位遊戲者可隨機獲得獎品換領券，瓜分總值100萬元的獎品，包括6,600元的高冰種觀音吊墜、1,500元的水果酒及1,400元的智能煲等。

娛樂和旅遊方面，場內有香港六大景點打卡位，包括女人街、大嶼山和鵝頸橋「打小人」等。雖然現時台灣未開放香港遊客入境，但嘉年華設有台灣展區，除了同樣有當地景點布置的打卡位，更有攤位遊戲和特產發售，讓市民在香港遊台灣。