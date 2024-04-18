首屆「中華文化節」6月開幕 呈獻逾百演出展覽 門票明發售

近年政府致力推動內地與香港的文化交流。由文文體育及旅遊局呈獻、康文署策劃的首屆「中華文化節」將於6月至9月期間舉行。呈獻逾100部演出及展覽。節目類型涵蓋中國舞蹈、粵劇及崑曲等。文化體育及旅遊局指，是次文化節共約2,000人參與演出及製作，料有10萬人次參與。大部分節目的門票於今天發售。
文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，「中華文化節」將是弘揚中華文化辦公室成立後首項重要的品牌項目，借此推動文化交流，向世界各國文化愛好者展現中華文化的魅力，亦讓市民有更多機會欣賞中華文化的精髓，提升國民身份認同。
楊潤雄指，參與演出及製作人員合共約2000人，預計有近10萬人次參與；文化節亦將每年設定一個焦點城市，聚焦展示當地獨有的文化魅力，首屆便以「上海」作為焦點城市。他續指，未來亦會透過旅發局及不同渠道宣傳，向市民和旅客推廣中華文化藝術，帶動人流，為本港的經濟增添動力。
羅家英醞釀10年改編法國名劇
首屆「中華文化節」的開幕節目是由北京歌劇舞劇院演出的舞劇《五星出東方》。作品的構想是源於新疆和田地區尼雅遺址出土、繡有「五星出東方利中國」字樣的漢代織錦護臂。該舞劇由北京演藝集團製作，副總經理董寧表示，作品的舞段豐富，舞蹈語言亦幽默輕鬆，也能讓更多觀眾了解文物背後的故事。
在「中國戲曲節」方面，有由粵劇紅伶羅家英醞釀逾10年、以法國名劇《大鼻子情聖》為藍本重新編成的粵劇，把法國戰場改寫為明朝土木堡之變，講述機智動人的書信傳情故事。羅家英表示，十多年前已希望把作品搬上舞台劇，但因各種原因未能成事，而他一直未忘記該感人的愛情故事，很高興終於把作品搬上舞台。
此外，再次應邀來港的浙江婺劇藝術研究院，將帶來《三打白骨精》及《穆桂英》。主要演員之一樓勝表示，參演《三打白骨精》的不少是年輕演員，而中國戲劇包羅萬象，冀把最飽滿的精氣神帶到香港。