首屆「中華文化節」6月開幕 呈獻逾百演出展覽 門票明發售

近年政府致力推動內地與香港的文化交流。由文文體育及旅遊局呈獻、康文署策劃的首屆「中華文化節」將於6月至9月期間舉行。呈獻逾100部演出及展覽。節目類型涵蓋中國舞蹈、粵劇及崑曲等。文化體育及旅遊局指，是次文化節共約2,000人參與演出及製作，料有10萬人次參與。大部分節目的門票於今天發售。

文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，「中華文化節」將是弘揚中華文化辦公室成立後首項重要的品牌項目，借此推動文化交流，向世界各國文化愛好者展現中華文化的魅力，亦讓市民有更多機會欣賞中華文化的精髓，提升國民身份認同。 楊潤雄指，參與演出及製作人員合共約2000人，預計有近10萬人次參與；文化節亦將每年設定一個焦點城市，聚焦展示當地獨有的文化魅力，首屆便以「上海」作為焦點城市。他續指，未來亦會透過旅發局及不同渠道宣傳，向市民和旅客推廣中華文化藝術，帶動人流，為本港的經濟增添動力。