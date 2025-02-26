首屆「螢跑．IM螢光音樂節」圓滿舉行 大批青年齊開跑

結合螢光夜跑、電音派對和美食市集等元素的活動「螢跑．香港站 + IM螢光音樂節」在灣仔海濱公園圓滿舉行。活動帶來音樂與運動結合的嶄新體驗，同時為本地表演者提供一個展現才華的大型平台今年活動，吸引大批香港市民及來自深圳的青年參與，場面熱鬧，活力四射。

由香港音樂體育文化聯盟主辦，香港灣仔區各界協會合辦的「螢跑．香港站 + IM螢光音樂節」，現場設有免費螢光化妝區、美食區、Chill 音樂會及 IM 舞會等豐富內容；是次活動響應政府推動文化、體育和盛事旅遊發展的政策，為市民和青年學生帶來音樂與運動結合的嶄新體驗，同時為本地表演者提供一個展現才華的大型平台，促進深港兩地青年交流。大會更特別安排IM螢光音樂節公眾區讓市民免費入場參與。