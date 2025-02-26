首屆「螢跑．IM螢光音樂節」圓滿舉行 大批青年齊開跑

結合螢光夜跑、電音派對和美食市集等元素的活動「螢跑．香港站 + IM螢光音樂節」在灣仔海濱公園圓滿舉行。活動帶來音樂與運動結合的嶄新體驗，同時為本地表演者提供一個展現才華的大型平台今年活動，吸引大批香港市民及來自深圳的青年參與，場面熱鬧，活力四射。
由香港音樂體育文化聯盟主辦，香港灣仔區各界協會合辦的「螢跑．香港站 + IM螢光音樂節」，現場設有免費螢光化妝區、美食區、Chill 音樂會及 IM 舞會等豐富內容；是次活動響應政府推動文化、體育和盛事旅遊發展的政策，為市民和青年學生帶來音樂與運動結合的嶄新體驗，同時為本地表演者提供一個展現才華的大型平台，促進深港兩地青年交流。大會更特別安排IM螢光音樂節公眾區讓市民免費入場參與。
國際級DJ輪番上陣
至於IM螢光音樂節以創新形式，結合夜跑、電音和美食元素，為本地及海外遊客提供獨特的旅遊體驗。國際級DJ輪番上陣，帶來一場聽覺盛宴，讓參與者在維港璀璨夜色下，盡情享受電音的魅力。
張維樂：望活動成人展現才華平台
香港音樂體育文化聯盟創會主席張維樂致辭時表示，樂見首屆「螢跑．IM螢光音樂節」順利舉行，並感謝各界支持。他期望透過結合音樂和運動，為香港市民帶來一個充滿活力和正能量的晚上，同時促進深港兩地青年的交流和融合，更期望活動未來能成為年輕人展現才華的平台。
香港灣仔區各界協會主席佘靜怡亦指，活動結合螢光夜跑、電音派對和本地音樂文化，凝聚了市民、學生、大灣區和國際旅客，展現團結活力。深圳青年代表和政府人員的參與，象徵大灣區青年的緊密聯繫，很期待未來能將「螢跑」拓展至大灣區其他城市，促進中港融合。