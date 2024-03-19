首屆ESG綠色發展及碳中和大獎 20企表現卓越奪殊榮

由《am730》主辦、亞洲金融科技師學會(IFTA)及環境社會及企業管治基準學會(IESGB)協辦的首屆「ESG綠色發展及碳中和大獎」昨舉行頒獎禮。獎項共有兩大類，分別為傑出可持續企業大獎及傑出綠色應用大獎，首屆共20間公司獲獎，包括7間上市公司，涉21個獎項(見表)。財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席頒獎禮並致辭稱，本港ESG有優勢領跑國際。

大獎旨在表彰在環境、社會和公司治理(ESG)領域中取得卓越成就的組織，鼓勵和推動香港綠色發展及碳中和項目，以應對日益嚴峻的氣候變化和可持續發展的挑戰。

陳浩濂表示，推動綠色經濟以實現可持續發展是全球重要議題，香港在建構國際綠色科技及金融中心具備一定優勢，港府會繼續致力採取不同措施，從培育市場，提升能力，資助創新多方面全方位推動綠色金融同科技結合，從而加速香港成為國際綠色科技中心。

am730主辦 冀企業為和諧環境出力

《am730》社長盧覺麟表示，可持續發展是推動香港成為永續宜居城市的關鍵，而各行各業當下絕對有責任為愛惜環境和締造社會平等和諧而出力。IFTA及IESGB創辦人龐寶林表示，是次協辦大獎除了想表彰ESG領域做得好的機構，並希望得獎企業可向其他企業做示範及互相交流，以提高香港整體的水準。