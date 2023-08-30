首届演藝博覽來年10月舉行 楊潤雄：所有來港人士均須遵守國安法

香港藝術發展局今天（30日）宣布，首屆香港演藝博覽將於明年10月14至18日在港舉行。博覽其中2個主要節目，包括國際精品演出及項日推介，今起接受網上報名，邀請全球藝術人員及團體提交申請；申請將於今年10月30日截止。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，本港作為中外文化藝術交流中心，在一國兩制下，香港有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。今次目標是打造一個具有獨特優勢及吸引力的大型國際表演藝術博覽，長遠將本港發展成為一個成功的品牌。

被問及國安法的規限，楊強調，所有來港人士均須遵守國安法，又稱，過去一年有不少海外藝術家到港表演，藝術家仍有很多空間和自由發展創作。

楊潤雄：舉辦演藝博覽以支持本土藝術發展

楊潤雄續稱，本港有很多不同推動文化藝術和創意產業平台，包括巴塞爾藝術展（香港展會）、香港國際影視展等，為本港文化藝術界構建很多與境內外同業交流和促成商業活動的平台，惟本港暫未有一個支持表演藝術產業化的發展和推動交易買賣的平台，故舉辦演藝博覽，以支持本土藝術發展。

香港演藝博覽兩個主要節目，包括國際精品演出及項目推介，將於今天起接受全球報名。有意參與的藝術人員及團體可於全新推出的博覽官方網站報名及了解提案詳情，包括申請資格、形式及時間等。