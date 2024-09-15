首座再造水廠3月投入運作 甯漢豪：研將再造水應用擴至新發展區

發展局長甯漢豪今日(15日)於網誌表示，位處北區石湖墟的全港首座再造水廠已於今年3月20日投入服務，現正供應再造水予上水3間學校，以及4個屋邨或屋苑的居民使用；她表示，水務署會持續檢視再造水供應的發展，在技術可行和合乎成本效益的情況下，把再造水供應擴展至洪水橋/厦村新發展區及元朗南發展區等，新發展區及仍然使用食水沖廁的地區，以進一步減少食水用量。水務署會按計劃分階段供應再造水至上水及粉嶺部分地區、古洞北新發展區及粉嶺北新發展區。

日產量可達7萬3千立方米

石湖墟再造水廠還採用了數碼孿生技術，以電腦模擬、分析及學習再造水生產過程和泵水設施的運作，為再造水中次氯酸鈉及藍色食用色素的份量，以及啟動泵水設施的最佳時段作出建議，提高管理效能，繼而逐步達至設施運作全面自動化，降低營運成本。另外，水務署於石湖墟再造水廠抽水站天台安裝太陽能板，以產生可再生能源，供抽水站內泵水設施使用，進一步節能減碳。

甯漢豪指，據水務署預計，在古洞北新發展區及粉嶺北新發展區全部用戶入伙後，石湖墟再造水廠將全面投產，每日再造水產量可達7萬3千立方米，供應予約52萬名市民使用，為香港每年節省約2200萬立方米食水消耗量，相等於8800個標準泳池的容量。現時，食水每立方米的造價約10元，再造水每立方米造價僅為7.8元，如以2200萬立方米再造水代替食水沖廁，每年可節省逾4800萬元。