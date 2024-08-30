首引《反恐條例》控屠龍小隊 1人判罪成6人無罪

屠龍小隊和無名組織等被控涉嫌在2019年遊行期間用炸彈殺警，成為首宗以《反恐條例》檢控的反修例案件。在高等法院經過81日審訊和陪審團退庭商議3日後，7名被告男女當中6人獲裁定無罪，僅第五被告賴振邦的交替控罪「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」罪成。

案情指，兩個小隊涉嫌計劃2019年12月8日趁民陣大遊行，在鬧市放炸彈和槍殺警員。6名小隊成員被告張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦及許湛榮，以及被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」的劉佩凝早前均否認控罪。陪審團昨裁定，6人的「串謀犯對訂明標的之爆炸」和「串謀謀殺」罪均不成立，除賴振邦外其餘5人的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」交替控罪亦不成立；劉佩凝涉及的罪名也不成立。