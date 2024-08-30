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2024-08-30 04:30:55
日報

首引《反恐條例》控屠龍小隊 1人判罪成6人無罪

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反恐條例

案情指被告擬於民陣遊行用炸彈殺警。(資料圖片)

屠龍小隊和無名組織等被控涉嫌在2019年遊行期間用炸彈殺警，成為首宗以《反恐條例》檢控的反修例案件。在高等法院經過81日審訊和陪審團退庭商議3日後，7名被告男女當中6人獲裁定無罪，僅第五被告賴振邦的交替控罪「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」罪成。

案情指，兩個小隊涉嫌計劃2019年12月8日趁民陣大遊行，在鬧市放炸彈和槍殺警員。6名小隊成員被告張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦及許湛榮，以及被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」的劉佩凝早前均否認控罪。陪審團昨裁定，6人的「串謀犯對訂明標的之爆炸」和「串謀謀殺」罪均不成立，除賴振邦外其餘5人的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」交替控罪亦不成立；劉佩凝涉及的罪名也不成立。

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陪審團獲終身豁免

張俊富另在案件開審前承認「管有爆炸品」及「無牌管有槍械」，昨被判囚18個月，其餘被告即時獲釋。案件早前亦有7名被告認罪，法庭今日會處理吳智鴻和鍾雪瑩的求情，其餘已認罪者包括「屠龍小隊」隊長黃振強、彭軍壕和蘇緯軒等。法官張慧玲在裁決後感謝陪審團，並終身豁免他們再擔任陪審員。

警方國安處總警司李桂華回應指，不會評論裁決，但形容案件很嚴重，涉及槍械和可造成很大死傷分量的炸藥，強調警方非常著重這類案件，並會繼續保障市民人身和財產安全。

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