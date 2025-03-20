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2025-03-20 12:55:39

首批低空經濟「監管沙盒」科大啟動　李家超：開展「八仙過海」時代

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行政長官李家超今日(20日)到科大主持「監管沙盒」啟動禮。(蘇文傑攝)

行政長官李家超今日(20日)到科大主持「監管沙盒」啟動禮。(蘇文傑攝)

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首批「監管沙盒」啟動，共有38個試點項目。行政長官李家超今日(20)到科大主持啟動禮，他在致辭時形容啟動禮代表低空經濟開展「八仙過海，各顯神通」的時代，又指時代不再是空中樓閣，而是一道智慧天梯，為大家登高望遠，帶來天際機遇。

共設15個展示區

啟動禮上共設15個展示區，包括內地企業、本地公司、政府部門和大學研發機構，服務涵蓋物流配送、公共服務和科研應用等。李家超與不同展示區的負責人交流，其中順豐介紹了自主研發的無人機，可用於運送醫療用品至偏遠的離島地區，也可用於城市間的貨物配送，相比傳統貨車效率更高。另外，香港消防處展示了如何利用無人機配合影像分析軟件，縮短搜索和救援任務中定位求助者的時間。美團則展示了使用無人機運送貨物，提升運輸效率。

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順豐介紹了自主研發的無人機，相比傳統貨車運輸，效率更高。(蘇文傑攝) 順豐介紹了自主研發的無人機，相比傳統貨車運輸，效率更高。(蘇文傑攝) 順豐介紹了自主研發的無人機，相比傳統貨車運輸，效率更高。(蘇文傑攝) 香港消防處展示了如何利用無人機配合影像分析軟件，縮短搜索和救援任務中定位求助者的時間。(蘇文傑攝) 美團則展示了使用無人機運送貨物，提升運輸效率。(蘇文傑攝)

低空經濟潛力巨大

「監管沙盒」試點項目與社會民生和經濟發展息息相關，去年《施政報告》提出了發展低空經濟的不同措施，為香港經濟注入新動力，提升市民的生活質素。李家超表示，期待項目進一步落實並廣泛應用，以科技提升社會福祉。低空經濟潛力巨大，應用場景廣闊，亦可帶動通訊科技、人工智能和數字產業等發展，政府會致力推動低空經濟發展，訂出適合香港的低空經濟的生態環境，引領發展，開創未來。

李家超致辭時形容啟動禮代表低空經濟開展「八仙過海，各顯神通」的時代。(蘇文傑攝) 主禮的李家超在典禮上，用遙控器操控無人機，運送色彩繽紛的膠球到會場。(蘇文傑攝) 行政長官李家超今日(20日)到科大主持「監管沙盒」啟動禮。(蘇文傑攝) 中國移動及順豐。(蘇文傑攝) 中國移動及順豐。(蘇文傑攝) 智能補給站。(蘇文傑攝)

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