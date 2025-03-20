首批低空經濟「監管沙盒」科大啟動　李家超：開展「八仙過海」時代

首批「監管沙盒」啟動，共有38個試點項目。行政長官李家超今日(20日)到科大主持啟動禮，他在致辭時形容啟動禮代表低空經濟開展「八仙過海，各顯神通」的時代，又指時代不再是空中樓閣，而是一道智慧天梯，為大家登高望遠，帶來天際機遇。

共設 15 個展示區

啟動禮上共設15個展示區，包括內地企業、本地公司、政府部門和大學研發機構，服務涵蓋物流配送、公共服務和科研應用等。李家超與不同展示區的負責人交流，其中順豐介紹了自主研發的無人機，可用於運送醫療用品至偏遠的離島地區，也可用於城市間的貨物配送，相比傳統貨車效率更高。另外，香港消防處展示了如何利用無人機配合影像分析軟件，縮短搜索和救援任務中定位求助者的時間。美團則展示了使用無人機運送貨物，提升運輸效率。