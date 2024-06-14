首批簡約公屋6.24起可申請 牛頭角、元朗項目推4440伙 月租$740~$2650

政府推出第一期簡約公屋，牛頭角彩興路和元朗攸壆路項目共提供4,440伙，月租約740元至2,650元不等，本月24日起接受申請，預計明年首季起陸續入伙。房屋局長何永賢表示，今次特設簡約公屋編配優次計分方式，住戶選擇擴展市區和新界的項目可以加分，但不是擔心新界項目沒有人入住，強調對入住率十分有信心。有關注基層團體表示，元朗項目對部分深水埗居民亦有吸引力，又指他們最關心是接駁市區的交通。

簡約公屋不設「梗房」，只在天花設有軌道供拉簾間房；圖為4至5人單位。

在2022年《施政報告》提出興建簡約公屋，以縮短輪候公屋時間，目標5年內建成約3萬伙。在當局早前公布的選址當中，牛頭角彩興路和元朗攸壆路的項目將率先推出，成為首批供申請的簡約公屋單位。

牛頭角項目有兩幢分別18或19層的樓宇，提供共約2,290伙一至二人、三至四人、四至五人單位，面積約13至31平方米，月租約1,110元至2,650元，預計明年第二季入伙。至於元朗項目就會分成10幢3層高的樓宇，提供一至二人、三至四人單位共約2,150伙，面積約13或25平方米，月租分別為約740元和1,420元，料明年首季入伙。

何永賢：租金便宜 生活配套齊全

簡約公屋為已輪候公屋超過3年的市民而設，當局預計有約85,000人合資格，房屋署將陸續向他們寄出申請表。何永賢表示單位的租金便宜，價錢甚至比部分劏房更相宜，又稱項目生活配套齊全，如設有社區服務及休閒設施，單位亦設有獨立洗手間及淋浴間、開放式煮食空間、熱水爐及抽氣扇。不過，所有單位均不設固定間隔，只在天花設有軌道供住戶拉簾間房，亦不提供雪櫃和洗衣機等電器。