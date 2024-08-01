首批非中國籍港澳居民領內地通行證 商會代表︰方便旅遊及商務

國家出入境管理局早前宣布，非中國籍的港澳永久居民於7月10日起，可申請辦理《港澳居民來往內地通行證(非中國籍)》，至昨日已有1,600名相關人士遞交申請，首批申請人昨起可前往取證。當中7名取證人士包括多名外國商會的成員，他們均認為利用通行證往返內地，將方便營商及旅遊。

其中一名領證人為港澳馬來西亞商會會長拿督顏溪俊，他指過去每次到內地須申請簽證，入境排隊需時，若申請亞太經合組織商務旅遊卡進出內地，相關程序則需時3個月，現時取得通行證將更方便往返內地，日後會多到內地，如開會或與同事會面等。顏溪俊稱，其所屬商會已有數十人申請，相信此證為香港的優勢，可吸引外國商人或專業人士來港，繼而申請來往內地通行證。