首批非中國籍港澳居民領內地通行證 有商會稱方便旅遊及商務

港澳奧地利商會前委員會成員Alfred Buchner亦帶同妻子及女兒到場領證。(林靄怡攝)

國家出入境管理局早前宣佈，非中國籍的港澳永久居民於7月10日起，可申請辦理《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，今早7名非中國籍香港永久性居民申請人到中旅社取證，其中多個商會成員，他們均認為利用內地通行證往返內地，將方便營商及旅遊。

逗留期限90日 可經快捷通道通關

據國家出入境管理局公告，已有1,600名港澳永久性居民中的非中國籍人員遞交申請。證件有效期為5年，持證人內可於5年間多次來往內地，每次停留不可超過90日。持證人在口岸履行指紋採集等手續後，更可免填外國人入境卡，經快捷通道通關。今早（31日）為首批申請人取證，領證人主因旅遊及商務等短期入境事由來往內地。

