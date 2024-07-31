首批非中國籍港澳居民領內地通行證 有商會稱方便旅遊及商務

國家出入境管理局早前宣佈，非中國籍的港澳永久居民於7月10日起，可申請辦理《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，今早7名非中國籍香港永久性居民申請人到中旅社取證，其中多個商會成員，他們均認為利用內地通行證往返內地，將方便營商及旅遊。
逗留期限90日 可經快捷通道通關
據國家出入境管理局公告，已有1,600名港澳永久性居民中的非中國籍人員遞交申請。證件有效期為5年，持證人內可於5年間多次來往內地，每次停留不可超過90日。持證人在口岸履行指紋採集等手續後，更可免填外國人入境卡，經快捷通道通關。今早（31日）為首批申請人取證，領證人主因旅遊及商務等短期入境事由來往內地。
拿督顏溪俊：通行證為香港優勢
其中一名申請人為港澳馬來西亞商會會長拿督顏溪俊，他指過去每次到內地均需申請簽證，入境排隊需時，而就算申請亞太經合組織商務旅遊卡進出內地，相關程序亦需時三個月，現時取得內地通行證將更方便往返內地，日後會多到內地，如往內地開會或與同事會面等。顏溪俊稱其所屬商會已有幾十人申請，相信此證為香港的優勢，可吸引外國商人或專業人士來港，繼而申請來往內地通行證。
新加坡商人形容如用八達通般簡單
另一領證的新加坡商會委員會委員林文耀，與其妻子一同申請，他表示領證後將於下月中到訪深圳或大灣區，相信屆時通關會比以往方便，形容如使用八達通一樣簡單。對於每次入境逗留期不可超過90日，他認為作為商人已相當足夠。林文耀又指申請程序順利及極具效率，申請人於拍照及遞交文件後只需約3星期便可取證。
奧地利商人領證後將與家人同遊內地
港澳奧地利商會前委員會成員Alfred Buchner亦帶同妻子及女兒到場領證。Alfred Buchner在港經營能源生意，其女兒在港出生，亦未曾到訪內地。他表示中國風光明媚，將於本周末舉家到訪大灣區旅遊觀光及購物。Alfred Buchner又認為逗留期限不超過90日已是好開始，惟日後仍希望相關期限可再延長。