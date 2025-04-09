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2025-04-09 17:28:17

首批非本地培訓牙醫12人獲聘全屬港人　3人已履新操流利粵語英語

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首批非本地培訓牙醫12人獲聘全屬港人，3人已履新操流利粵語英語。(蘇文傑攝)

首批非本地培訓牙醫12人獲聘全屬港人，3人已履新操流利粵語英語。(蘇文傑攝)

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非本地培訓牙醫今年開始可以來港執業，衞生署近月已聘用12名香港出生的非本地培訓牙醫，3人已在上月10日開始工作，其中一人具34年工作經驗、曾於英國和澳洲執業，另外2人則在內地攻讀和執業，他們均稱本港工作環境與早前沒太大分別。衞生署指，其餘9人預料可在5月開始工作，又稱申請人需要來港接受面試和經過嚴格遴選，特別是要操流利廣東話和英語。

兩個月接90申請揀選出12人

衞生署現時仍欠缺約80名牙醫，空缺率達兩成。立法會去年7月通過《牙醫註冊條例》修訂，增加途徑讓非本地培訓牙醫來港執業，衞生署隨即展開招募，兩個月間接獲90多份申請，在篩選資格不符或未能提交相關證明文件的申請人後，於本港為50多名申請人面試，最終向12名完全勝任的非本地培訓牙醫發出聘書。

首批非本地培訓牙醫12人獲聘全屬港人，3人已履新操流利粵語英語。(蘇文傑攝) 牙醫黎頌基。(蘇文傑攝) 牙醫章君蕩。(蘇文傑攝) 牙醫洪慧儀。(蘇文傑攝)

獲聘的12名牙醫全部都在本港出生、操流利廣東話和英語，分別來自英國、澳洲、西班牙、南非和內地等。首批3人在通過牙醫管理委員會審批後，已率先在上月10日在衞生署工作，包括在英國利物浦和澳洲昆士蘭具有34年工作經驗的牙醫黎頌基，他本身去年回流本港，又指本港工作環境和工具等，與之前兩個國家相若。

同日履新的牙醫章君蕩和洪慧儀就同樣在內地讀牙醫和執業，分別具8年和4年經驗，家人本身亦在港居住，兩人直言最初均抱著「試一試」的心態申請，又指除語言和電腦系統外，執業環境與內地沒太大分別。獲聘的其餘9人現正等候牙醫管理委員會審批，預計最快5月可陸續工作。

不擔心牙醫任滿5年離開公營系統

衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢稱，本港病人的主流語言是廣東話和英語，因此聘用非本地培訓牙醫時會比較著重這方面。她指，今次修例幫到很多香港出生、赴國內外升學的牙醫回港服務和貢獻香港社會，又稱風格市場同樣人手短缺，修例是為整個香港設想，不擔心申請者完成條例下服務公營機構5年的要求後，便考取正式執業資格及轉投私人市場。

 

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衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢稱，不擔心牙醫任滿5年離開公營系統。(蘇文傑攝) 衞生署牙科顧問醫生(運作)李筱雯提到，整個招聘過程十分嚴謹。(蘇文傑攝) 非本地培訓牙醫工作初期，會獲安排到有牙科街症的診所服務。(蘇文傑攝) 非本地培訓牙醫工作初期，會獲安排到有牙科街症的診所服務。(蘇文傑攝) 牙科服務。(蘇文傑攝)

衞生署牙科顧問醫生(運作)李筱雯補充，有意執業的都希望從工作上得到滿足感，認為非本地培訓牙醫經過5年公營服務及考到執業試，不論留下或到私營醫療機構工作，香港也有得益。她又解釋，整個招聘過程十分嚴謹，需要邀請有限度註冊，過程會審視申請人提交的學歷和外地註冊文件是否清晰、有否經驗等，當中部分申請人未能提交文件而不獲面試，面試期間又發現部分人不符合衞生署運作需要，明言署方也希望聘用「好快進入工作需要」的牙醫。

非本地培訓牙醫工作初期，會獲安排到有牙科街症的診所服務。由於首批12名非本地培訓醫生加入後，仍不足以填補現有空缺，衞生署將全年招聘任何符合資格的牙醫，又會協助牙管會審核有限度註冊申請人的專業資格，加快整個流程。

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