首批非本地培訓牙醫12人獲聘 須流利粵語英語 3人已到職

非本地培訓牙醫今年開始可以來港執業，有12名港人近月獲衛生署聘用。當中3人已經就任一個月，其中一人具34年工作經驗、曾於英國和澳洲執業，另外2人則在內地攻讀和執業，他們均稱本港工作環境與早前沒太大分別。衛生署指，申請人需要操流利粵語和英語，其餘9人預計今年第二季可開始工作。 衛生署現時仍欠缺約80名牙醫，空缺率達兩成。《牙醫註冊條例》修訂去年通過，容許非本地培訓牙醫來港執業，衛生署隨即展開招募，兩個月接獲九十多份申請，篩選後在本港面試五十多名申請人，最終揀選出12名完全勝任的申請人並發出聘書。

兩家人居港牙醫「試一試」心態申請 獲聘的12名牙醫全屬香港永久居民、操流利廣東話和英語，分別畢業於英國、西班牙、南非和內地。首批3人在通過牙醫管理委員會審批後，已率先在上月10日赴衛生署工作，包括在英國利物浦和澳洲昆士蘭具有34年工作經驗的牙醫黎頌基，他去年回流本港，又指本港工作環境和工具等與之前相若。 同日履新的牙醫章君蕩和洪慧儀就同樣在內地讀牙醫和執業，分別具8年和4年經驗，家人本身亦在港居住，兩人直言最初均抱著「試一試」的心態申請，又指除語言和電腦系統外，執業環境與內地沒太大分別；其餘獲聘的9人正等候牙管會審批，預計最快今年第二季可到職。

衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢稱，本港病人的主流語言是廣東話和英語，因此聘用時會比較著重這方。又稱私人市場同樣人手短缺，修例是為整個香港設想，不擔心申請者完成條例下服務公營機構5年的要求後，便考取正式執業資格及轉投私人市場。衛生署牙科顧問醫生(運作)李筱雯補充，整個招聘過程十分嚴謹，會審視申請人提交的學歷和外地註冊文件是否清晰、有否經驗等，當中部分申請人未能提交文件而不獲面試，面試期間又發現部分人不符合衛生署運作需要。