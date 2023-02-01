首批1.7萬簡約公屋 5年營運費25億元 啟德項目造價達95億 當局指交通綽綽有餘

為應付公屋供應「頭輕尾重」而首創的「簡約公屋」，再有更多細節曝光。政府披露首批17,000個「簡約公屋」單位的5年營運總開支約為25億元，推算每個單位所涉每月管理開支達約2,450元，按每方呎計算則每月管理費達13元。至於首批簡約公屋中，供應逾萬伙的啟德世運道項目造價最高、達95億元，有立法會議員表明反對，計劃舉行集會。地產建設商會雖贊同興建簡約公屋，但擔心啟德區日後交通難以負荷。政府重申簡約公屋只是利用地皮空檔的時空，不會影響地皮原先規劃的長遠發展用途，又形容該區交通承載量綽綽有餘。

房屋局和建築署昨向立法會提交文件，簡約公屋分兩批向立法會申請撥款和興建後，首筆申請的撥款為149億1,190萬元，包括首批簡約公屋的設計和建築工程費用約147億4,270萬元和額外基建工程費用約1億1,900萬元；同時亦包含第二批簡約公屋進行施工前期工序費用，涉款5,020萬元。

當局首次交代簡約公屋分項造價估算，其中啟德世運道項目整體造價為95億元，元朗攸壆路、屯門第3A區和牛頭角彩興路的整體造價則分別為16.41億、16.61億和19.40億元。至於備受關注的每個單位平均造價，當局未有詳細列明，而若以當局項目整體造價，除以項目提供單位總數計算，每個單位平均造價，由最平的元朗攸壆路約78.15萬元，至最貴的啟德世運道約88.79萬元，較公屋單位成本76萬元為高。政府消息人士承認，市民單憑政府現有文件，未能計算到當局日前交代的低層單位平均造價53萬元，以及高層單位平均65萬元，因所提供的造價金額撇除了零售店、社福設施等因素，計算方法與公屋單位一樣。

停發租金津貼5年省回20億元

當局又首度披露，營運首批簡約公屋共17,000個單位的5年累計總開支為25億元，純按單位數量推算每個單位的按月管理開支約2,450.98元，按每方呎計算則每月管理費達13元。政府指數額參考非政府機構營運過渡性房屋的費用，包括日常管理和維修費用、為居民提供社會服務的支出及其他應急費用等；惟當局補充，入住簡約公屋人士將不再獲發「現金租金津貼」，料5年共可節省最多20億元。

不包冷氣機 每部慳5100元

當局重申，不會向居住人士提供冷氣機和煮食空間的抽氣扇。而房屋局長何永賢前日透露取消提供冷氣機可省2億元，消息人士解釋，原來為部分大單位預留2部冷氣機，共提供39,000部冷氣機，即平均每部5,100元。

梁志堅憂區內交通難負荷

至於位於啟德「黃金地段」，附近有多個貴價私宅的啟德世運道項目一公布，即受到各界關注。地產建設商會執委會主席梁志堅昨指，歡迎及同意政府做法，如果只作短期用途，商會可以接受；惟他關注簡約公屋投入運作5年後土地會如何發展，同時擔心區內現時的交通問題，稱區內僅有啟德站及宋皇臺站兩個港鐵站，未知是否能夠容納大量人口，擔心日後交通難以負荷。

立法會議員楊永杰則表明反對啟德世運道選址，擔心會削弱東九龍發展成香港第二個核心商業區的概念。他稱正計劃下月在啟德站的戶外廣場舉行集會，並已向警方申請不反對通知書，料有100至200名居民出席。

政府消息人士則強調，簡約公屋的土地為未落實或短期內不會啟動長遠發展計劃的政府及私人土地，不會影響有關土地原先規劃的長遠發展用途，亦不會延誤其原先規劃的發展時間表，「唔會霸咗塊地，只係利用空檔的時空。」

當局又指，啟德世運道選址接近港鐵站，毗鄰的太子道東亦有約30條巴士線通往其他地區，交通承載量綽綽有餘；而所有簡約公屋項目都不會提供泊車位，相信對當區汽車流量增幅很小。消息人士又稱，重視同居民或相關持份者溝通，會繼續聽取他們的意見。