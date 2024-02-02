首批70名大灣區護士將完成交流計劃　醫管局指初期需要磨合

首批內地護士於去年4月到港，開始到內科及老人科病房進行為期約10個半月的臨床交流。有交流護士表示，香港與內地的醫療體系不同，交流令她大開眼界、增長見識。她提及大部分組員懂得說粵語，亦有海外留學經驗的同事以英語溝通，即使原本不懂粵語的同事，在交流期間亦有很大進步。

第一屆70名大灣區護士將完成專科護理知識交流計劃，醫管局指部分交流護士在臨床工作初期出現需要磨合的情況，與工作權責問題有關，經過有效溝通後，問題很快解決。他又說兩地護士就部分用語上有分別，醫管局會總結經驗。

與內地交流護士合作的本港護士表示，交流護士的工作態度認真，十分適合老年護理科的工作，兩地護士可互相合作，分享共同理念，為患者提供照顧服務。醫管局指同事都為內地護士給予高度的評價，欣賞交流護士認真學習的態度。醫管局認為交流計劃加深了粤港兩地護理人員對彼此護理服務的認識，促進兩地護理專業的緊密協作，互學互鑑。

除了臨床交流外，交流護士在港期間，定期參加老年護理科專題研討會，與醫管局護士互相分享護理知識和心得。合共舉辦了8場研討會，反應踴躍，每場都有超過300名交流護士和醫管局護士參與。工作以外，亦經常舉辦不同聯誼活動，例如部門聚會、野餐、燒烤會。

第二屆交流計劃有超過650名廣東省護士報名參加，由廣東省衞生健康委員會統籌進行筆試和面試，最終合共100名廣東省護士通過遴選並獲得提名。獲提名的護士來自廣東省14個城市，平均擁有9年相關臨床經驗，全部持有學士學位，當中有10位屬於副主任護師級別。除了老年護理外，還擴展至多個專科，包括心臟重症監護、眼科、內視鏡科等。

第二屆計劃分兩批來港，第一批14位來自心臟重症監護、眼科、內視鏡科的交流護士，已於本月到港開始臨床交流。第二批86位來自老年護理、圍手術科、重症監護的交流護士，預計可於2月底前抵港。醫管局邀請了第一屆的交流護士，向第二屆分享在港交流的經驗和心得，以便他們更好地為來港交流做準備。