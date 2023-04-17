首批83名大灣區醫護抵港　范鴻齡：不認為語言有大問題

首批來港的83名大灣區醫護，其中有70名內地護士，他們毋須在港註冊，會分配到7個聯網的公立醫院工作10個半月，每個聯網約有10人，連同7名醫生及3名中醫獲批有限度註冊，分派到九龍中、九龍西及新界西聯網的醫院交流一年，同時尚有3名中醫專家來港交流，年底前預計會有第二批約100位醫護來港。醫管局指，這批內地醫護平均有8年臨床經驗、最長達20年，相信有助兩地醫護交流學習。

本港近年公院醫護流失嚴重，醫管局積極在海內外招募醫護人才。首批83名參加醫管局「大灣區醫療人才交流計劃」的內地醫護今日(17日)抵港，醫管局主席范鴻齡、行政總裁高拔陞在高鐵西九龍站迎接，范鴻齡稱內地人才很好，不認為語文會有大問題。

醫管局主席范鴻齡表示，內地人才很多，經過揀選後，今次來港的醫護都是中英文可以，不認為會有大問題，但他們可能要有短時間去習慣新環境，部分人是麻醉科專才，相信他們毋須怎麼要與病人溝通。

粵 衛健委代表：能勝任在港工作

有廣東省衛健委代表楊波指，今次來港的醫護都是來自廣東省各大醫院的醫療技術骨幹，無論在語言，還是在技術方面，都可勝任在港工作。她期望能夠通過醫管局這樣的平台，加深粵港兩地未來在醫療衞生領域的全面開放交流與合作。

至於海外醫生招聘計劃，醫管局早前在英國舉行招聘會後發出約100份聘書，超過20人已簽回來，局方又計劃今年6月到澳洲舉行招聘會，並考慮日後推出環球招聘計劃，多管齊下增聘人手，減輕本地醫護工作量。