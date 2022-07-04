首提公屋輪候時間不再加長 李家超：有新想法百日後交待

現時公屋平均輪候時間要6.1年，新任行政長官李家超表示，其中一個上任後目標是輪候公屋時間不再加長，又稱就加快建屋有新想法，稍後將交代相關報告。對於《基本法》23條，他强調須「立得有效」，但未有訂立時間表。另外，李家超昨與新一屆政府領導層舉行第一次內部會議，期望各司局長高效處理各自政策範疇內的事務。
李家超昨出席電視節目時表示，上任特首後其中一個目標，是減少公屋輪候時間，至少要令輪候時間不再加長。他計劃透過發展棕地、綠化地等方法達到，其他方法亦涵蓋覓地及建築方式，相關工作將於百日後提交的報告交代。他又希望可提速建屋，如將建屋年份由4至5年，縮短至3年。被問到如果不達標會否有後果，他說「解決問題重要過令某些同事在心理上加大壓力」，強調解決問題是領導的責任，當見到有問題出現，須即時介入，他亦會擔任指導角色。被問到若做得不好會否換人，他指：「如果他(問責官員)是不幹事，或他根本沒有這方面能力，我想我沒可能讓他繼續在此耽誤時間。」
談23條立法：要立得有效
除了房屋，李家超指仍在商討哪些項目要訂「關鍵即績效指標」(KPI)，強調不能氾濫失焦。被問及是否包括為《基本法》23條立法訂時間表，他稱立法是必然要做，且要「立得有效」，包括能否有效處理嚴重危害國家安全的風險，需要有充分的法律研究，不希望立法後又要「修修補補」。本港疫情近期維持每日約2千宗確診個案，李家超表示，有需要將疫情壓下去，且越低越好，但未有指標。他認為本港應加强核酸檢測，「始終快速測試的敏感度不及核酸，可能造成錯誤的安心」，但現時未必需要進行全民強制檢測。他透露，正跟內地商討實行免檢疫通關，傾向先作有限度的方便措施，但暫未能透露細節。他又指，壓低本港疫情不等於跟國際通關有矛盾，外地來港檢疫安排亦可作調整。
寄語各司局長高效負責
另外，李家超昨在社交網頁表示，與新一屆政府領導層舉行了第一次內部會議。他在會議中強調，會致力把國家主席習近平提出的「四點希望」，包括提高治理水平、增強發展動能、排解民生憂難、維護和諧穩定，作為新一屆特區政府施政的大藍圖；亦期望各司局長獨立、高效地處理自己政策範疇內的事。