首提公屋輪候時間不再加長 李家超：有新想法百日後交待

現時公屋平均輪候時間要6.1年，新任行政長官李家超表示，其中一個上任後目標是輪候公屋時間不再加長，又稱就加快建屋有新想法，稍後將交代相關報告。對於《基本法》23條，他强調須「立得有效」，但未有訂立時間表。另外，李家超昨與新一屆政府領導層舉行第一次內部會議，期望各司局長高效處理各自政策範疇內的事務。

李家超昨出席電視節目時表示，上任特首後其中一個目標，是減少公屋輪候時間，至少要令輪候時間不再加長。他計劃透過發展棕地、綠化地等方法達到，其他方法亦涵蓋覓地及建築方式，相關工作將於百日後提交的報告交代。他又希望可提速建屋，如將建屋年份由4至5年，縮短至3年。被問到如果不達標會否有後果，他說「解決問題重要過令某些同事在心理上加大壓力」，強調解決問題是領導的責任，當見到有問題出現，須即時介入，他亦會擔任指導角色。被問到若做得不好會否換人，他指：「如果他(問責官員)是不幹事，或他根本沒有這方面能力，我想我沒可能讓他繼續在此耽誤時間。」

