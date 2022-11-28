首日1.1萬人預約二價疫苗 李家超康復 范鴻齡確診

李家超早前赴泰國曼谷出席亞太經合組織會議，上周日(20日)返抵本港時，在機場的核酸檢測呈陽性。他昨在社交網站發文透露，過去兩日快速測試均取得陰性結果，在衛生署系統登記後，其「疫苗通行證」已由「紅碼」轉回「藍碼」。他又稱，昨早9時已回到辦公室，為本周工作做準備。 醫管局昨公布范鴻齡確診，局方發言人稱他前日曾出席醫管局活動，當時有戴口罩和遵守相關感染控制措施，最近沒有外遊紀錄。

日前確診新冠肺炎的特首李家超，昨表示連續兩日快速測試結果均呈陰性，在「疫苗通行證」轉回「藍碼」後，已返回辦公室為未來一周工作準備。不過，醫管局主席范鴻齡昨日確診，他現正按指引隔離。本港昨增8,033宗確診，包括503宗輸入個案，多20名患者離世。另外，復必泰二價新冠疫苗日前抵港，截至昨晚7時已有逾1.1萬名合資格人士預約接種。

商場首設5款疫苗接種站

另外，首批77萬劑復必泰二價疫苗上周五(25日)抵港後，昨起接受市民預約接種第四針。政府發言人回覆本報查詢指，截至昨晚7時共有11,600名合資格人士預約接種。當局早前呼籲，按專家建議，復必泰二價疫苗可供12歲或以上合資格人士按現時的接種時間表，用作第四劑疫苗的另一選擇，但他們仍可選擇接種科興或復必泰原始病毒株疫苗。

政府周六(12月3日)亦將首次在商場，設立同時提供5款新冠疫苗接種服務的流動疫苗接種站，包括復必泰原始株疫苗、兒童、幼兒配方、二價疫苗，以及科興疫苗。活動當日會以親子嘉年華形式，在荃灣D‧PARK愉景新城L1層中庭舉行，同場會有打針資訊分享及疫苗歌《齊來針針》演唱。

增逾八千確診 多20人離世

疫情方面，本港昨增8,033宗確診，輸入個案佔503宗；昨多20名年齡介乎65至95歲的患者離世，為9月中旬以來新高。青山醫院一個智障精神科女病房，過去兩日累計4名病人確診，當中3人出現病徵，所有病人現正隔離，情況穩定。